為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國會建議加強與台國防合作 阻中侵台

鄰近香港中文大學的地鐵中大站，15日仍有示威者朝軌道投擲雜物，導致地鐵站暫停運作。（法新社）

鄰近香港中文大學的地鐵中大站，15日仍有示威者朝軌道投擲雜物，導致地鐵站暫停運作。（法新社）

2019-11-16 05:30:00

若中國武力介入香港 將中止港特殊經濟地位

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」示威情勢受到國際關切，美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（ＵＳＣＣ）十四日發表年度報告，針對美中關係向國會提出卅八項建議，遠多於去年廿六項，反映美國面對更多來自中國的挑戰。ＵＳＣＣ建議，若中國調派武力介入香港，美國國會應中止香港特殊的經濟待遇；再者，國會應立法加強美台國防合作，支持台灣參與國際社會，並要求國防部設法阻止中國武統台灣。

在港中資公司應列出口管制

ＵＳＣＣ建議，國會應修訂「美國—香港政策法」，責成國務院制定衡量香港「高度自治」成效的具體指標；若北京派解放軍或武裝警察干預香港，則應立法中止香港的獨立關稅區地位。同時，國會應將對中國的出口管制，延伸至在港經營的中資公司。

報告也提到中國對台威脅，指香港「反送中」六月爆發前，北京就對台灣施加巨大的外交、經濟和軍事壓力，而香港的現況更令台灣對「一國兩制」疑慮加深。因此，美國國會應指示國務卿說明美方針對北京孤立台灣的應對措施，並對與台灣維持邦交的國家擴大補助；也應依據「台灣旅行法」擴大美台官員交流，包括軍事人員的交流和培訓。

台海局勢影響高科技供應鏈

報告也建議國會指示國防部，針對中國解放軍二○三五年軍事現代化目標進行研究，了解美國屆時履行「台灣旅行法」義務，維持台灣抵抗外來武力的安全能力時，會受到何種影響。文中強調，該研究應向國會各相關委員會簡報，尤其須針對中國在十五年內武統台灣之計，提出遏阻的準則。此外，國會也應指示國家情報首長辦公室，探討台海局勢如何影響台灣、中國、日本與韓國的高科技產品供應鏈。

ＵＳＣＣ強調，中國對全球的野心及對現有秩序的挑戰表露無遺，美方須對最壞情況做好打算，尤其應在美中商業和學術合作上加強監控。

季辛吉：衝突只會帶來毀滅

高齡九十六歲的美國前國務卿季辛吉十四日警告，中國在許多面向的壯大，無疑為美國帶來挑戰，歷史上從未出現過兩個大國平起平坐，但華府和北京必須了解，「沒完沒了的衝突不會有贏家，只會帶來毀滅性結局，情況會比摧毀歐洲文明的世界大戰更糟糕」，美中兩國須適應「棋逢敵手」的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港府拒保證區選 中大示威者再封路
2019-11-16 05:30

港府拒保證區選 中大示威者再封路
9校長聯合聲明：港府應化解困局
2019-11-16 05:30

9校長聯合聲明：港府應化解困局
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
中國左派不爽反送中 破壞北大校長蔡元培墓
2019-11-16 05:30

中國左派不爽反送中 破壞北大校長蔡元培墓
怒轟反送中害跌跤 港律政司長倫敦報案
2019-11-16 05:30

怒轟反送中害跌跤 港律政司長倫敦報案
南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房

南勢角站旁「香榭麗池」 日商精工2-3房
速審香港法案 美參院啟動熱線機制
2019-11-16 05:30

速審香港法案 美參院啟動熱線機制
GDP連兩季下挫 香港經濟10年來首次衰退
2019-11-16 05:30

GDP連兩季下挫 香港經濟10年來首次衰退

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播