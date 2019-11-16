美國會建議加強與台國防合作 阻中侵台

鄰近香港中文大學的地鐵中大站，15日仍有示威者朝軌道投擲雜物，導致地鐵站暫停運作。（法新社）

2019-11-16 05:30:00

若中國武力介入香港 將中止港特殊經濟地位

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」示威情勢受到國際關切，美國國會「美中經濟與安全審查委員會」（ＵＳＣＣ）十四日發表年度報告，針對美中關係向國會提出卅八項建議，遠多於去年廿六項，反映美國面對更多來自中國的挑戰。ＵＳＣＣ建議，若中國調派武力介入香港，美國國會應中止香港特殊的經濟待遇；再者，國會應立法加強美台國防合作，支持台灣參與國際社會，並要求國防部設法阻止中國武統台灣。

請繼續往下閱讀...

在港中資公司應列出口管制

ＵＳＣＣ建議，國會應修訂「美國—香港政策法」，責成國務院制定衡量香港「高度自治」成效的具體指標；若北京派解放軍或武裝警察干預香港，則應立法中止香港的獨立關稅區地位。同時，國會應將對中國的出口管制，延伸至在港經營的中資公司。

報告也提到中國對台威脅，指香港「反送中」六月爆發前，北京就對台灣施加巨大的外交、經濟和軍事壓力，而香港的現況更令台灣對「一國兩制」疑慮加深。因此，美國國會應指示國務卿說明美方針對北京孤立台灣的應對措施，並對與台灣維持邦交的國家擴大補助；也應依據「台灣旅行法」擴大美台官員交流，包括軍事人員的交流和培訓。

台海局勢影響高科技供應鏈

報告也建議國會指示國防部，針對中國解放軍二○三五年軍事現代化目標進行研究，了解美國屆時履行「台灣旅行法」義務，維持台灣抵抗外來武力的安全能力時，會受到何種影響。文中強調，該研究應向國會各相關委員會簡報，尤其須針對中國在十五年內武統台灣之計，提出遏阻的準則。此外，國會也應指示國家情報首長辦公室，探討台海局勢如何影響台灣、中國、日本與韓國的高科技產品供應鏈。

ＵＳＣＣ強調，中國對全球的野心及對現有秩序的挑戰表露無遺，美方須對最壞情況做好打算，尤其應在美中商業和學術合作上加強監控。

季辛吉：衝突只會帶來毀滅

高齡九十六歲的美國前國務卿季辛吉十四日警告，中國在許多面向的壯大，無疑為美國帶來挑戰，歷史上從未出現過兩個大國平起平坐，但華府和北京必須了解，「沒完沒了的衝突不會有贏家，只會帶來毀滅性結局，情況會比摧毀歐洲文明的世界大戰更糟糕」，美中兩國須適應「棋逢敵手」的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法