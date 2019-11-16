港府拒保證區選 中大示威者再封路

中大校內的示威者不滿港府回應絲毫不讓步，15日晚間重新封鎖吐露港公路，從橋上往下扔擲雜物堵路，並丟汽油彈縱火，有報廢汽車因此起。（法新社、路透）

2019-11-16 05:30:00

24小時內回應設獨調會 港府稱不受「要脅」

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港「反送中」示威者發起罷工、罷市、罷課的「大三罷」，至十五日進入第五天。留在香港中文大學（中大）校園內的示威者，當天先後在連接中大校園與新界吐露港公園、橫跨吐露港公路的「二號橋」舉行記者會。他們先要求港府承諾，原定廿四日舉行的區議會選舉，不能延期或取消。為了「向市民釋出善意」，將自同日一早六點起，開放該公路南、北雙向各一線車道廿四小時。在開放前，他們再要求港府承諾，設立「五大訴求」之一的獨立調查委員會、釋放所有被捕的示威者，並揚言若港府廿四小時內不回應，將重新封路或採取進一步行動。

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警告公務員示威被捕 立即停職

對此，港府政務司長張建宗表示，港府必將採取更果斷的措施「止暴制亂」，示威者訂最後期限的「意義不大」，港府「不會容許任何人以市民福祉做為要脅」。港府政制及內地事務局局長聶德權則說，當局會盡力舉行選舉，「但目前情況嚴峻，基礎建設受到破壞，令人擔心選舉是否可以進行」。他還說，若有人以暴力要求如期進行，「是邏輯有問題」。港府公務員事務局局長羅智光警告，公務員涉嫌參與示威活動被捕，將立即勒令停職。

由於示威者不滿港府回應，當晚七點多決定重新封鎖該公路，開始從橋上往下扔擲雜物堵路，並丟汽油彈縱火，有報廢汽車因此起火，現場發生多次爆炸，許多車輛只好調頭。香港網路媒體《立場新聞》報導，有數十名示威者陸續離開中大校園。《明報》報導，十五日下午，已有許多示威者開始收拾物資，為可能撤離中大預作準備。

在中大舉行記者會的三名蒙面黑衣青年強調，若警方及港府又展開「清場」，他們會繼續「守護校園」。但中大學生會清晨約五點發布聲明，指該會並未派代表出席記者會，對示威者提出的訴求毫無所悉、也不同意。

全球卅八國學者聲援香港大學

《立場新聞》報導，來自全球卅八國約二四○○名大專院校學者和行政人員，十四日發表一封致港府的連署信，提及香港警方在無搜查令、亦無明確拘捕對象下，仍以催淚彈、橡膠子彈等武器攻擊多所香港大學，甚至擅闖校園逮人，已損害大學公開探究、言論自由和教學場所的功能。若這種公然侵犯學術和知識自由的行為持續，將不得不重新考慮與香港高等學府的合作關係。

十五日，九龍塘等全港多個地區仍被雜物與路障堵塞。港鐵九龍塘站遭投擲汽油彈。中午在港島中環、銅鑼灣、太古，繼續有示威者與附近的上班族響應網友號召的快閃佔路，並高呼反送中口號。

中大校內的示威者不滿港府回應絲毫不讓步，15日晚間重新封鎖吐露港公路，從橋上往下扔擲雜物堵路，並丟汽油彈縱火。（路透）

中大校內的示威者不滿港府回應絲毫不讓步，15日晚間重新封鎖吐露港公路，從橋上往下扔擲雜物堵路，並丟汽油彈縱火。（路透）

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