速審香港法案 美參院啟動熱線機制

鑑於遭港府鎮壓逾五個月抵死不退的香港「反送中」示威者，美國聯邦參議院將加速審議香港人權法案。（彭博）

2019-11-16 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國和香港政府擺明打算持續鎮壓逾五個月抵死不退的香港「反送中」示威者，美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍主席里契與委員會同黨成員魯比歐，十四日正式針對參院尚未審議的《香港人權與民主法案》啟動「熱線徵詢程序」（Hotline）。若十八日參院休會前無人表達異議，該案即可快速通關，待與眾議院協調定調並送交美國總統簽署生效後，可望對箝制基本自由的中、港官員進一步施壓。​

所謂「熱線徵詢程序」，通常用在參議員希望快速推動的法案，一般是私下在議事「衣帽間」對同黨議員傳達訊息：法案將在未經表決但無異議的情況下通過。但只要有參議員有意見，可提出反對並進行登記，「熱線」程序也即刻中止。

請繼續往下閱讀...

里契啟動「熱線徵詢程序」後發表聲明表示，「世界需要看到美國將挺身正告中國共產黨，他們對香港人的所作所為是錯誤的。廿多年以來違背承諾，現在是時候讓中國共產黨對其侵蝕香港自治一事承擔責任了。」

身為「美國國會及行政當局中國委員會」（ＣＥＣＣ）聯席主席及《香港人權與民主法案》最初提案人，魯比歐對兩黨普遍支持的《香港人權與民主法案》十八日在參院可望快速通過一事樂觀其成，「我認為，法案通過這件事本身顯然就是非常重要的，僅僅是看到參議院無異議或接近無異議通過，就會有很大的不同效果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法