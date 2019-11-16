中國左派不爽反送中 破壞北大校長蔡元培墓

已故北大校長蔡元培墓遭破壞。（取自網路）

2019-11-16 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕已故北京大學校長蔡元培在香港仔華人永遠墳場的墳墓，十五日被人發現遭到破壞，墓碑題字被鑿爛。根據中央社報導，一名中國左派份子事後在微博發文承認犯案，理由是不滿「反送中」學生把香港中文大學校長段崇智與蔡元培相比。

蔡元培在一九一六至一九二七年間擔任北大校長，倡導自由學術之風。他在一九三七年底移居香港，三年後逝世。在一九一九年中國青年學生發起的五四運動中，他積極保護學生，與北洋軍閥周旋。他也因涉入一九二七年國民黨的清黨事件，被視為殘殺中共黨員的幫凶。

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根據微博帳號「哀極無淚」在十四日貼文稱，「今天去香港，給蔡元培的墓碑打磨了一下」，再在墓碑貼上烈士遺像。文中聲稱不怕警察抓，幹這事與任何人無關，「我不信那麼多熱血青年的人頭，因為是北大教授所殺，就會在人們的記憶裡蒸發」。

香港中文大學校長段崇智上月十八日曾發表公開信，遭中國媒體批評為支持反送中學生。中大學生會曾贈送校長「良知不會被威權滅聲」的橫幅，還有人發文說「世上可能沒有第二個蔡元培，但有的是多一位值得敬佩的校長」。

「哀極無淚」稱反送中大學生為「廢青」，但他的作為連中國網友都無法接受，除向當局檢舉，也痛批他毀人墳墓超出文明底線，與反送中「暴徒」毀壞香港立法會議員何君堯的祖墳何異。

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