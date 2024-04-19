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態度軟化？韓政府可能接受建議 調整醫學院擴招名額

南韓政府和總統室消息人士透露，當局很可能採納6所非首都圈國立大學校長提出，有關調整醫學院擴招名額相關建議。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

南韓政府和總統室消息人士透露，當局很可能採納6所非首都圈國立大學校長提出，有關調整醫學院擴招名額相關建議。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2024/04/19 10:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不滿南韓政府擴大醫學院招生政策，實習和住院醫師大規模罷工、醫學院教授辭職，近期更傳出醫療能量不足造成病患因醫院拒收而喪命。南韓政府和總統室消息人士透露，當局很可能採納6所非首都圈國立大學校長提出，有關調整醫學院擴招名額相關建議。

根據《韓聯社》報導，南韓政府和總統室消息人士表示，政府很可能採納6所非首都圈國立大學校長提出，關於調整醫學院擴招名額相關建議；預計國務總理韓悳洙今天下午舉行中央災難安全對策本部會議做出上述決定，並在會後公布詳情。

總統室相關人士透露，當局對於擴招2000名醫學院學生想法持開放態度，「若他們提出意見，當然會有值得積極思考的部分」。府方消息人士補充，因為有入學考試，要盡快確定，中央災難安全對策本部應盡快進行討論並做出決定。

報導分析，政府原計劃將醫學院擴大2000人的計畫維持5年以上，從2031年起每年培養2000名醫師。上述國立大學校長前1天發表聯合聲明，呼籲政府允許各校在考量自身實際情況的基礎上自主招收2025學年新生，並將擴招規模控制在預定目標50％到100％之間。據此推測，政府可能對明年及以後的擴招名額計畫進行調整。

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