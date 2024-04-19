近9.7億人可投票！2024印度大選6週長跑 關鍵數據一次看

印度2024年大選選舉人人數近9.7億人，選舉過程共需費時6週。圖為印度公民簽署文件準備投票。（美聯社）

2024/04/19 11:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度2024大選4月19日開跑，近9.7億印度選民共需費時6週，以七個階段完成投開票流程，關鍵數據帶您一次看！

印度人口近14.2億，面積328.7萬平方公里，以人口而言是世界上最大的民主國家，選舉人人數達9.69億人，光是「首投族」就有1800萬人，20至29歲選舉人口則佔1.97億人。

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此外，印度有超過820萬選舉人年齡超過85歲，其中21.8萬人是滿一百歲的「人瑞級」選舉人，過去兩次投票率皆在6成以上，2019年男女投票率呈現「黃金交叉」，一直以來投票率較低的女性投票率已反超男性。

從喜馬拉雅的高峰到印度中部的叢林深處，印度將分7階段，設立超過100萬個投票所，一路將從4月19日至6月1日才能完成選舉，6月4日公布選舉結果。

印度將在本次選舉選出下議院人民院（Lok Sabha）545席次中的543席，其餘2席由總統任命，而獲得多數席次的政黨，可以指定其中一名議員擔任總理組閣。現年73歲的總理莫迪（Narendra Modi），將率領其所屬印度人民黨（BJP），爭取第三任五年總理任期。

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