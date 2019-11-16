9校長聯合聲明：港府應化解困局

香港中文大學的國際學生，15日搭車撤離校園。（路透）

2019-11-16 05:30:00

中大校長籲外來示威者離校

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港中文大學校長段崇智十五日發表公開信，說明中大警民對峙事件的始末，譴責蒙面示威者當前利用大學校園違法製造大量汽油彈，盜走大學實驗室內部分危險品及易燃品；佔據中大主要出入口，並自十三日起隨意搜查往返校園人士的身分證明、隨身物品及電話，嚴重侵犯出入自由。段崇智呼籲所有外來人士立刻離開中大，否則校方將考慮尋求相關政府部門協助。香港理工大學校長滕錦光，當日也公開呼籲校外激進示威者離開校園。

香港大學、中大、科大、理大、浸大、公開大學、教育大學、嶺南大學、城市大學等九所大學的校長，十五日發出聯合聲明，指當前社會困局非由大學造成，任何政治觀點都不能成為肆意破壞財物、威脅他人安全，以至於使用暴力的理據；強調港府須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動化解此一政治僵局，以恢復公共秩序和社會的安定。

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段崇智澄清未邀警方清場

根據信件，示威者十一日從中大連接科學園出入口附近的二號天橋上，向吐露港公路投擲雜物，意圖堵塞道路。段崇智強烈譴責學生阻路，並向受影響的市民致歉，但也澄清未邀請警方清場。警方當時駐守天橋是為了確保用路人安全，期間曾與示威者協商勿從天橋拋下雜物，但未獲示威者接納；最終警方依據校方的建議撤離校園，示威者則持續佔據二號橋，封鎖大學東面出入口；為數過千的蒙面人士，過去數天因應網上號召，陸續前往中大，他們大部分並非中大學生。

中大學生會會長蘇浚鋒十五日接受香港商業電台訪問，指佔據中大的示威者一半是學生、一半是外來人；目前校內示威沒有主導者，學生會只在法律和物資上提供支援。

香港《星島日報》十五日的社論指出，中大、理工大學、城市大學和浸會大學完全被黑衣蒙面人佔據，不少大學校園已陷入失控狀態，成為警方口中的「兵工廠」。

不過，聚集在理大、浸大的示威者十五日已陸續散去。中大已宣布取消原定二十一日舉行的畢業典禮儀式。理大、浸大、嶺南大學、公開大學和香港教育大學等多校，陸續宣布取消本學期餘下的面授課堂，改以網路授課形式進行。此前宣布全港學校截至十七日止持續停課的香港教育局，已表示當前仍難以決定下週是否復課。

澳洲雪梨大學、英國諾丁罕大學與華瑞克大學、馬來西亞外交部指示所有在港留學生，儘快返國或轉移至安全地點。南韓則提升香港的旅遊警示，由「注意」改為「克制」（避免非必要旅行）。

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