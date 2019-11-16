怒轟反送中害跌跤 港律政司長倫敦報案

香港律政司長鄭若驊十四日晚間在英國首都倫敦一個演講會場外，被數十名「反送中」示威者包圍，讓她寸步難行，最後甚至遭推撞倒地。（路透）

2019-11-16 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕十三日因公前往英國首都倫敦的香港律政司司長鄭若驊，十四日傍晚排定出席總部設於當地的國際專業會員組織「特許仲裁學會」（CIArb），並擔任年度「亞歷山大講座」演講嘉賓；豈料，「反送中」示威者早在場外等人，導致她在包圍推撞下倒地。當事人、學會、中國和香港政府事後一致譴責暴力，中國外交部還藉機教訓英國政府，稱其近期「錯誤」力挺「反中亂港份子」，終將「遭到反噬，貽害自身」。

二○○八至○九年曾出任CIArb歷來首位女主席，十四日獲邀演講的鄭若驊入場前，竟先迎來數十名示威者一路推撞辱罵，對方以粵語指責她是「殺人犯」、「可恥」，並重申「反送中」口號：「五大訴求缺一不可。」鄭若驊在混亂中跌倒、手臂受傷，由工作人員護送離開。她事後聲稱已即時向倫敦警方報案，要求嚴辦此案，並將「暴徒」繩之以法。特首林鄭月娥同仇敵愾附議，指「襲擊行為野蠻，超越文明社會底線」。

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中國駐英國使館發言人十五日聲明，嚴厲譴責「反中亂港份子圍攻」鄭若驊，要求英方加強對中國在英人員和機構的安全保衛。中國外交部發言人耿爽更指香港高官在英國遇襲「駭人聽聞」，並藉機教訓英方不要在香港事務上再挑撥聳用，不要再干涉中國內政。

香港律政司長鄭若驊十四日晚間在英國首都倫敦一個演講會場外，被數十名「反送中」示威者包圍，讓她寸步難行，最後甚至遭推撞倒地。（路透）

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