美國團結挺NBA 教練、球星硬起來

2019-10-10

球迷號召開幕戰穿黑衣挺港

〔記者吳孟儒、編譯劉宜庭、周虹汶／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷「挺自由、撐香港」的言論，點燃中國人不滿情緒，各種反制動作排山倒海而來，但NBA總裁席爾瓦仍強調言論自由，拒絕為此道歉，獲得聖安東尼奧馬刺總教練帕波維奇、快艇主帥瑞佛斯和球員的大力相挺與激賞，連原本為此致歉的火箭隊一哥哈登，九日也改口挺言論自由，支持席爾瓦的聲明。

與此同時，美國球迷也發動網路募資，準備在NBA新賽季廿二日開戰之夜，在場外販售發送附有說明卡的「撐香港」黑衣，短短兩天已超過兩萬美元的預定目標，籌得逾四．三萬美元（約一三四萬台幣）贊助款項。募款聲明寫道，NBA開戰之夜集體穿黑衣行動，旨在反對中國審查制度；之後若有餘款，將全數捐予香港民主派聯合平台「民間人權陣線」。聲明強調，中國行徑已觸犯美國人底線，若全球能「共同力挺香港」，世界各地支持言論自由的力量將更為壯大。

上季拿下年度最有價值球員的公鹿「字母哥」亞德托昆波也說，「NBA讓我們能自由地表達自己的情感和立場，這真的很棒，大家都知道NBA想與中國及球迷搭起橋樑，我相信之後會找到突破困境的方法。」

共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）八日推文呼籲NBA向香港人學習，不要摒棄人權、言論自由等價值，「香港人捍衛他們的言論自由、人權與自治權，冒的風險遠超過金錢。」眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也推文批評：「比起支持自由，NBA似乎更擔心失去生意。」

前國務卿、二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓也推文表示，「每個美國人都有權表達對香港民主和人權的支持。」眾院「台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）也說，那些主張貿易、市場改革能為敵對政權帶來更多政治自由的人，應關注中國如何試圖霸凌美國人民與NBA，讓他們噤聲。

ESPN要求職員避免評論香港

這場風暴也延燒到美國體育頻道《娛樂與體育節目電視網》（ESPN）。ESPN資深新聞主任薩里圖羅（Chuck Salituro）日前對旗下所有節目頒布封口令，要求職員避免在節目中談論有關中國與香港間的政治情勢，尤其是在報導「莫雷推文挺香港」所引發的風波期間。「人權觀察」執行長羅思（Kenneth Roth）八日推文表示：「NBA有骨氣抵抗中國的審查，ESPN卻龜縮起來。」美國共和黨聯邦參議員史考特（Rick Scott）也推文痛斥「真可悲！又一家美國公司自願聽任中國指手畫腳。」

美國球迷在網路發起募資，號召球迷在二十二日NBA開幕戰洛杉磯湖人與洛杉磯快艇交手當天，穿上印有「STAND WITH HONG KONG（挺香港 ）」字樣的黑色T恤。至九日晚間已募得逾四萬三千美元（約一三四萬台幣）。（取自網路）

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