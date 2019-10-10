無可取代! 中國打壓 NBA沒在怕

2019-10-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國職籃ＮＢＡ所引發的辱華風波，再度讓外界注意到外資為進軍龐大中國市場時得付出的代價。華盛頓郵報直言，無論屈從與否，ＮＢＡ在乎的從來就不是中國，而是錢；華爾街日報則說，深根中國市場超過卅年的ＮＢＡ，在中國無可取代，這點或許是ＮＢＡ比其它美國企業還更有能力抵抗中國政府的關鍵。

華爾街日報指出，外商在權衡民主人權與市場利潤時按照中國規矩行事，算不上是什麼大事；大多數外商都會屈從於北京當局壓力與迅速道歉，以免痛失十四億人所呈現的經濟實力。但這回「觸怒龍顏」所引發的一連串風波，ＮＢＡ或許比其他外商能更挺直腰桿，畢竟ＮＢＡ是中國最有實力的運動聯盟，在中國當地運動文化上所扮演的角色，大到令人無法想像中國沒有ＮＢＡ的地步。就連當今中國國家主席習近平，也曾在掌權前赴美時親臨ＮＢＡ比賽現場觀賽。

到底是中國比較需要ＮＢＡ，還是ＮＢＡ比較需要中國？華爾街日報特別點出一件事：中國在許多企業眼中是龐大市場，但對中國而言，這世界上只有一個ＮＢＡ；想在中國市場分一杯羹的外資飯店、航空公司與服飾品牌很多，但ＮＢＡ卻是獨一無二且無可取代。華府中國問題專家、電子報「外國人看中國」（Sinocism）創辦人利明璋（Bill Bishop）就說，印象所及還沒看過哪個外資在面對如此龐大利益岌岌可危的情況下，依然不屈從於中國壓力…ＮＢＡ在中國有一定影響力，中國無法也不會迴避整個聯盟，「你真的覺得那些（中國）粉絲（只能）看中國職籃ＣＢＡ就能滿足了嗎？在中國禁掉ＮＢＡ，得付出社會動盪的代價。」

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