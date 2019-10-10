焦點評論／大國的樣子？

2019-10-10

記者鄒景雯／特稿

中共總書記習近平在十九大報告中，曾經有一句名言：「大國要有大國的樣子」。這話乍聽時，真是豪氣干雲，尤其在這麼一個標舉「習近平新時代」開展的共產黨最高權力的場合，理當是莊嚴的宣示，怎麼可能說一套做一套、或者說得到卻做不來？

所謂大國，當然就要大樣，不能小裡小氣的鳥樣，才登對。大國如果鳥樣，這是德不配位，即使是大國，也成不了「強國」。相信這應該是習近平提出前述看法時，經過思慮的體認。然而自習於二○一七年十月做出這般期許之後，兩年來國際間發生了多少事，習領導的中國是否都以大樣在處理？北京可以自我審視。

先看「以大對大」，美中對抗到今天，基於持久戰的必然，多數人肯定認為憑藉的是「實力」的盤點與展示，誰的彈藥足、火力強、人馬壯、奧援多，誰就能居上風，有利於取得終局的勝果。然而最近發生的兩件事，涉及到究竟什麼算是實力的問題？

一是川普再次將香港的情況與兩國貿易談判掛勾，公開要求中國必須採取人道與和平的解決方式，並且警告如果動用鎮壓手段，勢必影響談判前景。第二件事是美國商務部一口氣公布了二十八個制裁的黑名單，其中二十個是中國的公安單位，新疆維吾爾自治區的公安廳具名在列，八個是安控業者，包括目標顯著的海康威視、大華科技。這些目標的選定，全都緊扣人權的戕害，其祭出與美企斷鏈的懲罰，幾乎等於宣判死刑。

事實上，得罪了美國人，哪裡還需要給理由？這一向是最現實的國際現勢，但是這次老美非但十分細緻地給了理由，還全是訴諸道德正當性的理由，讓中國連「欲加之罪、何患無辭」都叫不出來，北京應該想想這是什麼道理？

再看「以大對小」，過去只有台灣這一個所謂的「核心利益」，讓中國屢屢抬出牛刀欲治小鮮，反正丟人現眼已習慣了；今年居然再秀下限，連自己的香港特區都垂範不了，甚且推諉是外力介入，這豈是大國的樣子？而當北京將原本應當屬於自己的籌碼拱手給了華府之際，美日卻在這個時候達成了貿易協議，川普使安倍首相不惜做出讓步，讓美國大贏，日本小贏，還大談對美玉米的採購，此舉無疑使重開協商的美中談判，美國的壓力為之緩解。兩相比較，習近平不覺得自己這大哥是怎麼當的嗎？

實力的定義，由此一目了然。不過，中國顯然搆不著這理解的層次，這由他們集體性報復NBA的一系列行動，就說明了一切。北京向來依賴以動員民族主義掩蓋中南海的無能，於是再大的國仇家恨，可以挑一個不成比例的籃球組織來瘋狂發洩，卻忘了這麼做，反而坐實了川普當初發動貿易戰的指控，中國的經商環境確實存在各種違反市場公平的歧視性目錄，這正是「經濟侵略」的例證。

大國要有大國的樣子，習近平這話說的真對。

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