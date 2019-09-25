港議員鄺俊宇遇襲 疑預謀買兇

2019-09-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港民主黨立法會議員鄺俊宇二十四日上午遭多名身分不明的中國籍男子圍毆，導致頸椎重創送醫治療，期間暴徒以手機拍下毆打過程。鄺俊宇是「反送中」抗爭最前線的人物之一，被示威者譽為「鄺神」，據信其遇襲是有人主使。

多人圍毆 頸椎受重創

香港「南華早報」引述鄺俊宇報導，他在上午十時許於天水圍濕地公園附近停車場取車時，突遭三名男子襲擊，第四人則以手機拍攝打人過程，攻擊時間約一分鐘，導致後頸、臉部及手腳受傷。鄺俊宇說，他身體仍在疼痛，但將繼續工作；倘若保護港人、學生及民眾應遭襲擊，將是國際醜聞。

暴徒全程錄影 不尋常

民主黨立法會議員林卓廷向媒體表示，暴徒拍下毆打過程，可能是要向幕後主使人交代。他認為這是有預謀組織的行動，企圖恐嚇所有民主派議員及其他組織者。民主黨立法會議員涂謹申則指出，暴徒全程錄影頗不尋常，令人質疑是預謀「買兇」。

現年三十六歲的鄺俊宇在「反送中」抗爭期間，屢次無畏催淚彈站在最前線鼓勵示威者，阻止警方暴力執法，獲得「鄺神」稱號。今年六月十二日，港府漠視百萬人上街抗議，打算恢復「逃犯條例」修訂案二讀，當時鄺俊宇曾不眠不休多日堅守立法會，最後疲勞過度暈倒。

林卓廷指出，鄺俊宇受襲並非單一事件，過去兩個多月來，民主黨辦事處曾多次遭到破壞，社區主任和他本人也受到襲擊，而「民間人權陣線」召集人岑子杰日前也遭人持武器襲擊。但他強調，不會因暴力威嚇而退縮。

除鄺俊宇和岑子杰，近期也有多名參與「反送中」抗爭的知名示威者遇襲，包括「光復上水」遊行申請人梁金成、「光復元朗」申請人鍾健平，香港大學學生會署理（代理）會長黃程鋒等人，都曾遭不明人士攻擊。

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