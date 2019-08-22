暖心機師離職 白色恐怖襲國泰航空

2019-08-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港國泰航空公司二十一日證實，曾在返港航班的機艙廣播告知乘客，赤鱲角機場正在舉行「反送中」集會，並以廣東話說「香港人加油，萬事小心」的機師譚文豪（Jeremy Tam），已經「不再是國泰航空職員」。此前，北京當局嚴厲斥責國泰航空放縱職員支持反送中運動，隔空「指導」國泰航空解僱兩名參與抗爭的機師，包括國泰航空行政總裁（CEO）何杲（Rupert Hogg）、顧客及商務總裁盧家培在內的兩名高層也因此辭職。

身兼香港民主派政黨「公民黨」立法會議員的譚文豪，二十日透過臉書發布《辭職公告》，指出「今次中國民航局將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，無疑是一場白色恐怖，由前線員工到集團總裁都因為這一場政治審判而被辭職。我決定放棄這份曾經熱愛的工作，目的亦是為了保護這間立足於香港七十多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠至我而止」。

譚文豪二十一日出席廣播節目時表示，辭職是因為不想連累國泰；他說，相信北京不會喜歡他的政治立場，而航權對國泰來說十分重要，失去航權便會「摧毀」國泰。

路透引述國泰航空職員說法報導，該公司正面臨來自中國政府的龐大壓力，深陷「白色恐怖」之中；一旦國泰航空職員被發現聲援反送中運動，他們的地址、電話號碼等個資，會立即被發送到親北京人士在社群媒體建立的群組；許多機組人員都盡量避免執飛中國航班，因為他們說的任何話都可能被舉發為支持反送中。在航班降落中國機場後，他們的手機還必須經過嚴格檢查，以確認通訊軟體、相簿內都沒有「反送中」內容。

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