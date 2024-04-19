日戰機去年緊急升空669次 針對中國佔72％

去年12月20日，美日韓三國戰機在南韓濟州島舉行聯合軍演，向中俄發出警告訊號。（法新社檔案照）

2024/04/19 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》19日報導，日本防衛省統合幕僚監部最新公布的數據顯示，去年針對可能侵犯日本領空的外國飛機，航空自衛隊戰機的緊急升空次數達669次，其中針對中國的高達479次，約佔總數的72%。

據報導，空自戰機去年緊急升空以應對潛在外國飛機入侵次數，較前年的778次減少109次。對象方面，包括推定在內，針對中國的有479次，較上年度減少96次，佔總數約72%。針對俄羅斯的有174次，增加24次。

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日本防衛省表示，2023年6月和12月，中俄轟炸機在日本周邊進行長距離聯合巡航。中國的無人機除穿越沖繩縣與那國島和台灣之間，並首次確認在日本海飛行。防衛省認為中國在擴大無人機的使用，對此正加強警戒。

去年侵犯日本領空的事件僅有1起，為10月31日據推斷為俄機的1架直升機，在北海道根室半島海域飛行。

防相木原稔19日在內閣會議後的記者會上表示：「中俄的活躍活動持續，將繼續確保警戒監視萬無一失，對侵犯領空採取嚴正措施。」

在日本全國4支空自航空方面隊中，負責應對包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊東海空域的南西航空方面隊，緊急升空次數最多，達到401次。

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