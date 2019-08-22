中國入境檢查逼刪照 港人另備手機

2019-08-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕自香港爆發「反送中」抗爭以來，屢傳中國邊檢官員在港人入境時，要求他們解鎖手機查看簡訊，甚至強迫他們刪除反送中相關照片及影像。南華早報報導，「連登（LIHKG）」討論區持續有網友討論如何保護隱私，最熱門的作法是刪除任何與反送中有關的照片，但專家警告仍需慎防中國官員加裝間諜軟體。

香港資安研究員Jane Manchun Wong建議，使用生物識別手機鎖的港人，例如指紋及臉部辨識，可改用傳統的PIN碼及密碼。另一項方法是降低手機個人資訊量，解除安裝或登出特定手機應用程式（APP）。使用者也可在敏感的網路帳號加入雙重驗證。她警告，一旦中國當局解鎖並使用手機，使用者應假設手機資安已受損，且可能被安裝後門程式。為防萬一，最好重新安裝手機作業系統，但無法保證移除所有可能的後門程式，可能必須考慮取得第二支手機。

檢查手機的作法並非中國獨有，美國海關與邊境保護局（CBP）近年來就因為在機場大舉檢查旅客手機而引發惡評。然而，中國的作法更極端，甚至會在旅客手機植入後門程式。今年七月，一項外國媒體聯合調查曾發現，中國邊檢官員對從吉爾吉斯進入新疆的外國旅客手機安裝間諜應用程式，該軟體會交叉檢查手機檔案的七千三百個敏感項目，多數與伊斯蘭教有關。

香港公民團體「鍵盤戰線」成員鄺頌晴則建議，若港人必須回到中國，不應攜帶平常使用的手機。另一個方法就是棄用中國的APP，因為中國法令規定，若政府安全機構要求，在中國營運的公司必須交出用戶數據。

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