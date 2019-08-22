香港高鐵一地兩檢 搭造「送中」便門

2019-08-22

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國外交部證實英國駐香港總領事館香港籍雇員鄭文傑（Simon Cheng）遭深圳警方行政拘留，親友根據他失聯前所傳簡訊指搭高鐵返回香港、正在過境等訊息研判，他被拘捕地點為實施「一地兩檢」的廣深港高速鐵路香港「西九龍站」，此事再次凸顯「一地兩檢」措施帶來的中國跨境執法、違反「香港基本法」、侵犯「一國兩制」香港高度自治等疑慮，甚至等同於「割地」，後患無窮。

◎何謂一地兩檢？

香港西九龍站內設有「香港口岸區」和「（中國）內地口岸區」，後者範圍包括地下二樓入境層、地下三樓離境層部分區域、地下四樓月台層和相關連接通道、營運中的高鐵車廂，旅客在同一站內即可完成出境和入境通關。

◎違反基本法？

基本法第十八條規定，中國全國性法律除列於基本法附件三者外，不在香港實施。民主派和香港大律師公會指出，內地口岸區實施之中國通關、治安、檢疫等法律不在附件三內，違反基本法。港府則稱內地口岸區被視為「處於中國內地」，不適用基本法第十八條。

◎中國公安跨境執法？

內地口岸區派駐中國邊檢、海關、鐵路公安、檢疫等單位人員約兩百人，擁有刑事執法權且獲准攜槍，在口岸區內使用槍械完全不受約束，也無須通報，可輕易跨境執法。港府則稱中國無權在內地口岸以外地區執法，且口岸區內特定民事、商業糾紛仍歸香港管轄。

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