不甩香港示威 北京不開放特首普選

2019-08-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港爆發「反送中」運動後，中國多個政府部門罕見地主動召開記者會，並首度出現具名發言人。繼中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）發言人徐露穎首次亮相之後，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會（法工委）廿一日也舉行首場記者會；法工委發言人臧鐵偉強調，香港當前的緊迫任務是「止暴制亂，恢復秩序」，並重申「八三一決定」具有法律效力；意指不考慮調整現行的香港特首普選制度。

根據中國全國人大常委會二○一四年八月三十一日通過的「八三一決定」，香港行政長官（特首）必須由「選舉委員會」委員（選委）選出；委員會只能提名二至三名特首候選人；特首候選人必須獲得半數選委支持才可當選。「八三一決定」明文規定香港不實行特首的公民提名及政黨提名。不過，反送中運動的五大訴求包括「立即實行雙普選」，且香港泛民主派組織「民間人權陣線（民陣）」將選在八月三十一日發起大規模遊行。

譏中英聯合聲明過時無效

中國第十三屆全國人大常委會第十二次會議預計廿二日至廿六日在北京舉行；曾任香港建制派政黨「民主建港協進聯盟（民建聯）」主席的中國全國人大常委、香港區全國人大代表譚耀宗廿一日表示，本次會議議程沒有香港議題，由於香港反修例集會近期沒有出現暴力衝突，他看不到北京中央政府需要介入處理香港問題，或由人大常委會決定香港進入緊急狀態的必要性，他相信深圳武警演練只是北京中央的準備工作。

與此同時，中共黨媒《人民日報》廿一日撰文強調香港局勢的當務之急是「止暴制亂，恢復秩序」，並批評反對派不斷勾結外部勢力，終極目標是為摧毀「一國兩制」。中國中央電視台（CCTV）廿日也透過《新聞聯播》節目，指責美國副總統彭斯評論香港議題屬「公然干涉中國內政」，還特別指出彭斯引用的《中英聯合聲明》是「過時無效的文件」；該聲明記載中國承諾港人治港「五十年不變」。

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