籲以伊雙方克制 IAEA證實伊朗核設施無損

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi，見圖）呼籲以伊雙方克制。（法新社資料照）

2024/04/19 16:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢劍拔弩張，以軍19日對伊朗伊斯法罕空襲，國際原子能總署（IAEA）證實，並無傷及任何伊朗核設施，但呼籲各方克制，勿讓軍事衝突釀下核災。

以色列19日清晨傳對伊朗伊斯法罕（Isfahan）空襲，伊朗稱已擊落3架無人機，地面未受波及。有鑑於伊斯法罕周遭為伊朗核設施重鎮，引起國際擔憂。

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對此，國際原子能總署（IAEA）19日下午透過社群證實，可以確認伊朗核設施未受波及，不過署長葛羅西（Rafael Grossi）呼籲各方極度克制，重申核設施在任何情況下都不應被視作軍事目標。

據悉，伊斯法罕為伊朗第三大城，設有重要空軍基地及研究用反應爐。IAEA於2023年估計，伊朗每月可產出9公斤濃縮率60%的鈾-235。

相關原文請見：

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ （@iaeaorg） April 19, 2024

國際原子能總署（IAEA）證實伊朗核設施無損，圖為伊朗核設施分布圖。（法新社、本報翻譯加註）

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi，見圖）呼籲以伊雙方克制。（路透）

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