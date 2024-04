籲以伊雙方克制 IAEA證實伊朗核設施無損

2024/04/19 16:01

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中東局勢劍拔弩張,以軍19日對伊朗伊斯法罕空襲,國際原子能總署(IAEA)證實,並無傷及任何伊朗核設施,但呼籲各方克制,勿讓軍事衝突釀下核災。

以色列19日清晨傳對伊朗伊斯法罕(Isfahan)空襲,伊朗稱已擊落3架無人機,地面未受波及。有鑑於伊斯法罕周遭為伊朗核設施重鎮,引起國際擔憂。

對此,國際原子能總署(IAEA)19日下午透過社群證實,可以確認伊朗核設施未受波及,不過署長葛羅西(Rafael Grossi)呼籲各方極度克制,重申核設施在任何情況下都不應被視作軍事目標。

據悉,伊斯法罕為伊朗第三大城,設有重要空軍基地及研究用反應爐。IAEA於2023年估計,伊朗每月可產出9公斤濃縮率60%的鈾-235。

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM