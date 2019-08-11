英外相肯定和平示威 籲獨立調查

2019-08-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國外交大臣拉布（Dominic Raab）九日致電香港特首林鄭月娥，針對香港「反送中」示威活動呼籲港府以政治對話解決爭議，他譴責暴力但肯定民眾和平示威的合法權利，並建議成立獨立調查委員會展開調查以重建信任。中國外交部稍後痛批英國干涉中國內政，要求立刻停止對香港指手畫腳、煽風點火。

港府十日證實林鄭月娥九日上午應英國駐港總領事館要求，與拉布通話逾廿分鐘。林鄭聲稱堅守法治是香港的核心價值，「不會任由暴力及違法行為破壞社會秩序」；至於警方執法不當與否，交由獨立監察警方處理投訴委員會依法處理。

中國外交部發言人華春瑩十日對英方關切表達不滿，香港早已不是英國殖民地，「英國對香港一無主權，二無治權，三無監督權。香港事務不容任何外國干涉」。

美再轟中媒 停止肉搜美官員

另一方面，針對美國駐港澳總領事館政治組組長伊迪（Julie Eadeh）六日與香港民主派政黨人士會面後，夫婿與兩子姓名等身家背景隨即遭親中港媒公開，美國國務院發言人歐塔加斯繼八日怒斥中國是「流氓政權」，九日再透過推特重批中國官媒的報導「已從不負責任走向危險境地，必須住手」，要求中方遵守外交公約，並應採取一切適當步驟以防其人身自由或尊嚴受任何侵犯。

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