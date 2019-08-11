香港動盪美中又反目 經濟前景堪憂

2019-08-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」九日報導，香港「反送中」運動迄今不休，加上美中貿易談判瀕臨破局，恐使香港經濟出現自二○○八年全球金融危機以來的首次衰退。經濟學家紛紛預估，香港第三季GDP（國內生產毛額）季增率將再次呈負成長，全年經濟成長率也可能僅剩一％。更重要的是，在北京可能軍事介入的隱憂下，未來數年的投資前景也堪憂。

觀察家指出，儘管北京軍事介入解決的選項不太可能成真，但只要有些微可能性，就會讓外資卻步。英國牛津經濟研究院資深經濟學家吳湯米（Tommy Wu，譯音）表示，香港早已埋下政局動盪的種子，就算「反送中」運動明天落幕，仍會影響外國投資者做出商業決策。

吳湯米近日將香港第三季的GDP季增率（QoQ），重新修正為負○．三％；無獨有偶，大和資本市場駐香港經濟學家賴志文也預測香港第三季GDP季增率將是負○．八％，並直言衰退已是無可避免，「我們正處於最糟糕的情況」。香港第二季GDP季增率為負○．三％，按照經濟學定義，若GDP季增率連兩季出現負成長，就屬於技術性衰退。

另一方面，根據香港政府統計處資料，香港零售業銷售額今年以來「跌跌不休」，尤其是「反送中」爆發的六月，更較去年同期衰退近七％。法國知名化妝品大廠歐舒丹近期表示，營業額至六月底已衰退十九％。港府商務及經濟發展局局長邱騰華另指出，八月首週的到港旅客比去年同期大跌卅一％。事實上，美、澳等逾廿國已對港發出旅遊警示。

香港「半島酒店」母公司─香港上海大酒店行政總裁郭敬文指出，半島酒店七月住房率已呈現雙位數衰退，是繼○三年爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情後的最慘淡成績。

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