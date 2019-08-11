禁飛解僱停職 國泰航加碼舔共

港空勤工會斥北京破壞一國兩制
〔編譯張沛元／綜合十日報導〕網路發起的香港反送中衍生活動「萬人接機」機場集會十日進入第二天，香港赤鱲角機場的接機大廳仍坐滿大批黑衣人，港媒估計人數近萬。同日，國泰航空遵從北京當局要求，禁止參加與支持反送中遊行抗議的機組人員執飛前往中國的航班，此外還解僱兩名地勤與將一名機師停職。香港空勤工會怒斥北京當局的禁飛要求破壞一國兩制。
近三成股權掌握在中國國際航空的國泰航空，十日就反送中相關爭議向北京當局讓步；國泰航空公司行政總裁何杲（Rupert Hogg）發布備忘錄，表明將遵照中國民航局九日的要求，自十日午夜起禁止參加與支持反送中相關遊行示威的國泰機組人員，執飛前往中國的航班，「支持或參與非法抗議、暴力行動或過激行為的國泰航空集團員工，會被立刻暫停參與任何涉及前往中國大陸的飛行活動」。備忘錄中還說，國泰航空會將執飛前往中國之航班的機組人員個資，送交中國當局批准。
香港空勤人員總工會在北京當局提出禁飛要求後發表聲明表示不滿，強調香港基本法保障言論、集會與罷工自由，中國民航局私訂政策禁飛，「破壞一國兩制」。國泰航空基層員工也對公司屈從於北京當局感到不滿，國泰航空旗下港龍航空的一名香港本地空服員，痛罵中國民航局幼稚；一名台籍陳姓國泰空服員則嘲諷公司的安排合理，畢竟支持反送中的機組人員若飛到中國，都不知道能否出來，禁飛有助保障這類員工的安全。
台空服員嘲諷禁飛反安全
此外，國泰航空還對兩名地勤與一名機師開鍘，其中被指日前在通訊軟體群組中洩漏赴中交流港警資料（但其實只是旅行團名單，非個資）的兩名地勤遭解僱，因反送中示威而被控暴動罪的機師廖頌賢則遭停職。國泰航空表示，廖頌賢自七月十五日起便未執行飛行任務，自七月卅日起未被安排服勤。據信廖頌賢尚未被解僱。
萬人接機集會方面，黑衣示威者一早續坐滿接機大廳Ａ、Ｂ區，展示自製文宣與向抵港旅客發放傳單，並不時高呼「香港人加油」、「黑警無恥」等口號；集會群眾在傍晚六時舉行五分鐘的默站儀式，以雙手或黑布蒙眼象徵遭噤聲與被打壓，隨後呼喊「光復香港、時代革命」等口號。此外，人群中一度出現兩隻「暴龍」，扮演暴龍的集會者透露，穿上暴龍裝是因為暴龍會咆哮、能為香港發聲，呼籲香港特首林鄭月娥返回英國。
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香港機場萬人接機集會的參與者，十日向抵港旅客發放傳單與展示標語。（法新社）
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國泰航空十日順應中國民航局要求，將禁止參加或支持反送中相關遊行示威的國泰機組人員執飛前往中國的航班。圖為一名國泰航空公司人員十日在香港國際機場報到櫃台協助旅客。（法新社）