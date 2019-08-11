禁飛解僱停職 國泰航加碼舔共

2019-08-11

港空勤工會斥北京破壞一國兩制

〔編譯張沛元／綜合十日報導〕網路發起的香港反送中衍生活動「萬人接機」機場集會十日進入第二天，香港赤鱲角機場的接機大廳仍坐滿大批黑衣人，港媒估計人數近萬。同日，國泰航空遵從北京當局要求，禁止參加與支持反送中遊行抗議的機組人員執飛前往中國的航班，此外還解僱兩名地勤與將一名機師停職。香港空勤工會怒斥北京當局的禁飛要求破壞一國兩制。

近三成股權掌握在中國國際航空的國泰航空，十日就反送中相關爭議向北京當局讓步；國泰航空公司行政總裁何杲（Rupert Hogg）發布備忘錄，表明將遵照中國民航局九日的要求，自十日午夜起禁止參加與支持反送中相關遊行示威的國泰機組人員，執飛前往中國的航班，「支持或參與非法抗議、暴力行動或過激行為的國泰航空集團員工，會被立刻暫停參與任何涉及前往中國大陸的飛行活動」。備忘錄中還說，國泰航空會將執飛前往中國之航班的機組人員個資，送交中國當局批准。

香港空勤人員總工會在北京當局提出禁飛要求後發表聲明表示不滿，強調香港基本法保障言論、集會與罷工自由，中國民航局私訂政策禁飛，「破壞一國兩制」。國泰航空基層員工也對公司屈從於北京當局感到不滿，國泰航空旗下港龍航空的一名香港本地空服員，痛罵中國民航局幼稚；一名台籍陳姓國泰空服員則嘲諷公司的安排合理，畢竟支持反送中的機組人員若飛到中國，都不知道能否出來，禁飛有助保障這類員工的安全。

台空服員嘲諷禁飛反安全

此外，國泰航空還對兩名地勤與一名機師開鍘，其中被指日前在通訊軟體群組中洩漏赴中交流港警資料（但其實只是旅行團名單，非個資）的兩名地勤遭解僱，因反送中示威而被控暴動罪的機師廖頌賢則遭停職。國泰航空表示，廖頌賢自七月十五日起便未執行飛行任務，自七月卅日起未被安排服勤。據信廖頌賢尚未被解僱。

萬人接機集會方面，黑衣示威者一早續坐滿接機大廳Ａ、Ｂ區，展示自製文宣與向抵港旅客發放傳單，並不時高呼「香港人加油」、「黑警無恥」等口號；集會群眾在傍晚六時舉行五分鐘的默站儀式，以雙手或黑布蒙眼象徵遭噤聲與被打壓，隨後呼喊「光復香港、時代革命」等口號。此外，人群中一度出現兩隻「暴龍」，扮演暴龍的集會者透露，穿上暴龍裝是因為暴龍會咆哮、能為香港發聲，呼籲香港特首林鄭月娥返回英國。

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