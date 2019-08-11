反送中第10週 愈挫愈勇全港跑

2019-08-11

親子銀髮 上街護青年

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港反送中抗爭已進入第十週。銀髮族、親子檔十日上午分別透過陳情、集會遊行活動，呼籲港府「珍惜年輕人」、「別讓孩子在催淚煙中成長」。未獲港警同意舉辦的「大埔遊行」十日下午吸引近萬黑衣人自發性「行街（逛街）」，民眾在大埔警署、紅磡海底隧道九龍閘口、新界沙田區大圍、尖沙咀警署等多地與警方對峙衝突；晚間七時過後，鎮暴警察連續發射催淚彈等武器清場，民眾改採「快閃堵路」示威戰術，多區流動與聚集。

數百名銀髮族十日上午九時起，先後到警察總部、律政司司長辦公室、特首辦公室遞信表達意見，指出反送中抗爭沒有變質，運動訴求一直都是「撤回修例」，從未挑戰「一國兩制」或國家主權，呼籲港警公正執法，「放下屠刀、勿把香港逼上死路」。

近千名親子檔（包括不少坐嬰兒車或手抱的幼兒）十日中午從中環愛丁堡廣場出發，遊行前往政府總部，沿途高呼「政府好懶惰，市民好難過」、「警察犯錯，就要改過」等口號，呼籲港府正視民意，勿透過大搜捕對付年輕人，激化社會衝突；讓孩子重回「無煙」生活，不要再對下一代施放催淚彈。部分家長指出，孩童現在對電視上「警察打黑衣哥哥姊姊」的暴力畫面，已從起初的驚恐轉為麻木。

根據香港現行法例，參與未經批准的集結，最重可能面臨五年監禁。港警以維護公共安全與秩序為由，十日僅批准「守護孩子未來」親子集會遊行，接連否決十日在大埔、黃大仙地區及十一日在港島東、深水埗舉辦的四個大規模遊行活動。

為了備戰「大埔遊行」，港警十日出動速龍小隊（特別戰術小隊），還在大埔警署外設置俗稱「水馬」的充水式護欄，以膠水、膠紙加固人行道磚頭和低樓層的玻璃窗。未獲發不反對通知書的「大埔遊行」，原定十日下午二時從大埔頭巴士總站出發，並以運頭角里為終點。

抗爭自發上街 打帶跑

示威民眾十日傍晚先在大埔區太和路靠近南運路處，與手持盾牌並配備布袋彈、催淚彈等武器的鎮暴警察對峙，隨後分別退往港鐵東鐵線大站。晚間七時過後，鎮暴警察率先在沙田區大圍連續發射催淚彈等武器驅散示威者，陸續爆發多波警民衝突後，抗爭民眾採「打帶跑」、「快閃堵路」戰術全港亂竄，包括無預警阻塞紅磡海底隧道九龍閘口等交通要道，聚集在尖沙咀警署以雷射筆照射警署外牆、縱火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法