上街救人 港醫護志工勇闖前線

2019-08-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「南華早報」十日指出，不同於二○一四年「佔領中環」行動時的定點醫療服務，香港此次「反送中」運動有一群受過專業醫療訓練的志工在示威前線衝鋒陷陣救人，宛如「急救游擊隊」。

這群「急救游擊隊」成員包括醫生、護理師或受過急救訓練的普通市民，他們穿著亮黃色背心，配備有醫療十字符號的安全帽或背包，在催淚彈煙霧瀰漫中，循著求救聲四處提供救治。二十八歲公立醫院護理師何先生表示，他從六月十二日警方初次動用催淚彈後就開始上街救人，畢竟多一個人就多一份力量。

何先生說，若是單純去示威，家人絕對會力阻，改以醫療志工身分參與，反而可以消除家人擔憂。他與其他志工是透過加密通訊軟體Telegram聯繫，組成四至六人的小隊，眾人會隨身攜帶紗布、生理食鹽水、抗菌劑等必備品；不過，由於遊行隊伍時常變換，他們不可能待在定點，只能緊隨著隊伍，隨時注意有無急救需求，同時也會避開衝突點，避免自己身陷危險。

除了團體行動外，也有人習慣單槍匹馬上陣。二十七歲、受過急救訓練的吳先生認為，單獨行動更加迅捷；他會在任務中攜帶重達十公斤的裝備，包括血壓計、血糖機、外傷膏藥等。他坦言，由於在示威現場看到人們蒙受刀傷、燙傷，呼吸急促，以及催淚彈、胡椒噴霧造成的諸多傷害，並且目睹警察無理斥罵民眾，這些畫面都讓他事後難以成眠。

曾在二○一四年「佔中」參與救援的黃醫師表示，當時行動較為和平，團隊只須在定點站崗，有些罹患慢性疾病的長輩也會特地前去看診，但此次卻必須更加靈活行動，也得處理更嚴重的傷勢。

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