港萬人接機 等「范宋中」和「梁知 」

2019-08-10

反送中示威滿2月

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港網友發動自九日起一連三天，在香港國際機場（赤鱲角機場）舉行「萬人接機，香港歡迎您」的和平靜坐集會，除反對香港政府修改「逃犯條例」（送中條例），還要求港府回應民間提出的撤回修例等五大訴求。九日下午約六點，機場一號客運大樓（T1）接機大廳的Ａ、Ｂ兩區空地，已坐滿絕大多數穿黑衣的反送中示威者，估計逾一萬人。現場並備有以英、德、日、韓文和簡體中文等十一種語文印成的傳單，向旅客散發。

該集會於當天下午一點展開，惟上午就有零星示威者在機場內手持標語，並自備螢幕播放自六月以來的反送中示威活動新聞片段，旨在引起出入境旅客關注香港現況與警方使用過當武力的問題。主辦單位雖未向警方申請「不反對通知書」，但強調「不衝擊、不破壞、不入禁區」的「和理非」（和平、理性、非暴力）方式。香港《蘋果日報》報導，這次活動的「接機」對象，是和「反送中」與「良知」諧音的「范宋中」及「梁知」。

為維持離境旅客登機過程及客運大樓運作順暢，港府轄下的香港機場管理局宣布，九日一早六點至夜間十一點五十九分，在T1離境大廳實施管制措施，除在登機櫃位設鐵馬，並只准持有效機票、即將於廿四小時內離港的登機證和有效護照的離境旅客，或相關送機人士、持相關證件的機場員工，才能進入T1離境大廳的旅客登記行段，且由機場保安人員檢查證件。

「和理非」機場靜坐

集會開始近一小時，接機大堂已有近千名示威者，高喊「香港人加油」、「五大訴求delay no more（不要再拖延）」、「香港警察知法犯法」、「沒有暴徒只有暴政」等口號。下午三點多，示威者在離境層天橋掛上寫著「光復香港 時代革命」的中、 英文直幡，一度被機場人員要求收起來，引發示威者不滿，現場噓聲四起，另有示威者用綠色雷射筆照射機場人員。經交涉後，該標語在橋上重新掛起。

當晚六點多，一名香港籍的梁姓男子質疑在機場集會影響旅客安寧，被示威者包圍大罵，還遭一名黑衣男子打傷鼻樑。針對此次集會，香港民航事業職工總會聲明，要求停止示威行動，反對為達政治目的而影響機場運作，勿再以香港經濟命脈做賭注。七月廿六日，香港航空業工作者亦曾在機場接機大廳，發起名為「和你飛」的集會，將「反送中」的訴求傳達給旅客，據估計有一．五萬人參加。

加國也提升港旅遊警示

另一方面，由於香港出現多場大型遊行抗議，繼新加坡、澳洲及美國後，加拿大八日也將對香港的旅遊警示提升到「高度警戒」，呼籲僑民遊港時提高警覺。

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