林鄭稱反送中經損更甚SARS 阻週末遊行

2019-08-10

稱北京不會坐視不理

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」風波遲遲未能落幕，特首林鄭月娥九日再次召開記者會，指香港正處於「內憂外患」，經濟下滑情形比二○○三年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）肆虐，以及○八年全球金融危機更嚴峻，恐會釀成「經濟海嘯」，要求市民立即停止「暴力」行為，並警告北京不會坐視不理。此外，港警對十日及十一日四場遊行接連發出反對通知書，挨批打壓遊行權利。

林鄭月娥與財政司長陳茂波等官員表示，在與旅遊、零售、金融、銀行等卅三名商界代表，就香港政經情況開會後，一致認為香港正面臨美中貿易戰的「外患」，以及長時間示威所帶來的「內憂」之中，經濟快速下行已非週期性，不會在短期內消失，情況更甚於SARS疫情或全球金融風暴期間，需要長時間才能復原。為此，港府行政會議將提前於十三日恢復，以便廣徵意見。

有商界代表在會中表示，中小企業營業額驟跌三成，已出現裁員、甚至倒閉可能；零售業代表也指出，七月營業額出現個位數跌幅，八月甚至會出現雙位數跌幅，還可能引發骨牌效應，造成就業問題。對此，林鄭指示財政司研討紓困措施，並指政府將加把勁「散播正能量」，以刺激民間消費。

忽視政治問題 阻媒體發問

林鄭強調，停止暴力才能讓香港復原，但她仍不認同成立獨立調查委員會，重申違法者必受拘捕及檢控。林鄭也警告，若情況惡化，北京不會坐視不理。這場記者會僅安排官員回答經濟問題，挨批「政治問題不用解決」？香港蘋果日報等多家媒體，甚至未獲准發言。

香港民主派立法會議員毛孟靜批評林鄭用經濟數字恐嚇市民，掩蓋政治訴求，香港經濟與政治必須並行發展，才是長遠之計。

另外，十日在大浦、黃大仙及十一日在港島東、深水埗均預定舉辦遊行，但警方一律發出「反對通知書」，僅批准十一日在港島維多利亞公園的集會。主辦方砲轟此舉打壓遊行和集會權利，且預料市民仍將自主上街，情況可能更難控制。

曾參與二○一六年「旺角騷亂」大部分警方決策、原在去年底退休的前警務處副處長劉業成，已於九日回鍋擔任臨時警務處副處長，負責處理及策劃大型公眾活動，包括中國七十週年國慶等，被視為港警準備升高對示威行動處置。此事不僅在香港引起關注，更被中國網友讚「臨危授命」。

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