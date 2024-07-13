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揭露中國油罐車混裝食用油醜聞 《新京報》記者韓福濤驚傳失聯

中國《新京報》近日獨家披露油罐車混裝食用油醜聞，引發社會譁然，但揭露這起醜聞的該報首席記者韓福濤被指失聯，其微博帳號也被註銷，引發中國網友關注其安危。（擷取自X）

中國《新京報》近日獨家披露油罐車混裝食用油醜聞，引發社會譁然，但揭露這起醜聞的該報首席記者韓福濤被指失聯，其微博帳號也被註銷，引發中國網友關注其安危。（擷取自X）

2024/07/13 00:06

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國《新京報》近日獨家披露油罐車混裝食用油醜聞，引發社會譁然，但揭露這起醜聞的該報記者韓福濤被指失聯，其微博帳號也被註銷，引發中國網友關注其安危。

《新京報》7月2日刊登旗下記者韓福濤和實習記者張新惠、赫哲琳聯合進行的調查報導，指國有企業中國儲備糧管理集團（中儲糧）與匯福糧油集團所使用油罐車，既裝運大豆油等食用油，也運輸煤油等化工產品，而且油罐車在換裝過程中大多不會清洗罐體，因為清洗罐體成本過高。

根據報導內容，上述3名記者早在5月16日就已對此事展開調查，整篇報導在7月2日披露，顯示3人的採訪過程，至少持續1個半月之久。

油罐車混運煤油及食用油事件引起社會譁然，官方事後介入調查。不過，7月12日中國社群平台傳出消息，韓福濤的微博帳號被註銷。目前在微博上搜尋「新京報韓福濤」，會顯示「抱歉，未找到相關結果」。

擁有30.4萬粉絲的微博博主「黃角樹」透露，「有人私信我說，新京報韓福濤已失聯，並自行刪掉了所有的微博，無論是主動失聯還是被動失聯，感覺都是錯綜複雜。」

擁有115.9萬粉絲的微博博主「浪子言科技」轉發1則截圖，並留言說，「大家放心，食品安全問題已經『解決』」，暗指韓福濤的微博「被消失」。

還有網友留言，「新京報韓福濤在哪？」、「請問你們什麼理由把韓記者的微博封了？」；也有網友留言嘲諷，「他們解決不了問題，還解決不了提出問題的人嗎？」

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