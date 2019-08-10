駐港官員全家遭肉搜 美轟中「流氓政權」

2019-08-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「反送中」示威引發中國指控美國為背後力挺香港暴力示威者的「外國勢力」，美國駐港澳總領事館政治組組長伊迪（Julie Eadeh）六日與香港民主派政黨「香港眾志」常委羅冠聰及秘書長黃之鋒會面一事遭曝光後，伊迪立刻遭親中媒體人肉搜索，以致身家背景外流，讓美國國務院八日不禁出面重批中國是「流氓政權」。

這起風波源於「東方日報」旗下「東網」七日根據讀者爆料，刊登伊迪六日在香港ＪＷ萬豪酒店與「香港眾志」及香港大學學生會代表「密會」的照片。

見黃之鋒 被誣為亂港勢力

香港《大公報》隔天直指「外國勢力介入」，質疑「美領事暗會黃之鋒、羅冠聰面授機宜」，徹底起底伊迪求學背景、政治歷練與家庭成員，稱她「曾以人權及民主為由，策劃顛覆活動」，「是一名身分神秘、行事低調的顛覆專家」，連她夫婿的仕途經歷與兩子姓名也一併公開。

中國外交部駐香港特別行政區特派員公署八日聲明表示，該署當天緊急約見美駐港總領事館高層，就此事提出嚴正交涉，表達強烈不滿、堅決反對之餘，要求澄清說明，也敦促美方駐港官員謹守國際法和國際關係基本準則，「立即與各種反中亂港份子劃清界限，立即停止向違法暴力份子發出錯誤信號，立即停止插手香港事務」。

但美國國務院發言人歐塔加斯八日強調，中方公開伊迪背景、照片、小孩名字等資訊，「不是什麼嚴正交涉，而是一個流氓政權會做的事，這不是一個負責任國家的行為。」她強調，美國外交官基於職責，每天在世界各地與各方人士見面，包括政府官員與反對派，「不僅美國外交官這麼做，其他國家的外交官也這麼做。」不過，駐港公署九日再發聲明，回批歐塔加斯「再次暴露美方顛倒黑白的強盜邏輯和霸權思維」。

「香港眾志」秘書長黃之鋒（左2）及常委羅冠 港 聰等4人，6日在金鐘萬豪酒店會見美駐港澳總領事館政治部主管伊迪（右2）。 （中央社）

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