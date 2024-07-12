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77頭領航鯨集體擱淺 倖存12頭也忍痛「安樂死」原因曝

英國蘇格蘭南奧克尼群島（South Orkney Islands）近日發生當地數十年來，最嚴重的鯨魚集體擱淺事件。（圖擷取自「British Divers Marine Life Rescue」粉專）

英國蘇格蘭南奧克尼群島（South Orkney Islands）近日發生當地數十年來，最嚴重的鯨魚集體擱淺事件。（圖擷取自「British Divers Marine Life Rescue」粉專）

2024/07/12 22:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭南奧克尼群島（South Orkney Islands）發生當地數十年來最嚴重的鯨魚集體擱淺事件。救援組織在沙灘上發現高達77頭領航鯨（pilot whales）擱淺，搶救困難，救援人員最後痛下心決定，把其中倖存的12頭領航鯨全數安樂死。

綜合外媒報導，南奧克尼群島的桑迪島（Sanday）名為特雷斯內斯海灘（Tresness Beach）有領航鯨擱淺，英國潛水員海洋生物救援組織（BDMLR）發現，一數竟多達77頭。BDMLR指出，這群擱淺的領航鯨包括身長達7公尺的雄性鯨魚，以及雌性鯨魚、幼鯨和未成年鯨，鯨群被發現時只剩12頭存活。

BDMLR透露，受到潮汐影響，加上鯨群擱淺的沙灘沙質過於柔軟，救援人員多次嘗試扶正鯨魚、放生回海裡屢屢失敗，最終讓專家決定將倖存的鯨魚全數安樂死。專家說，現在判斷擱淺原因還為時過早，「但可能是一頭鯨魚遇到了麻煩，其他鯨魚試圖幫忙，才導致鯨群全數擱淺。」

BDMLR醫療人員尼夫-韋布（Emma Neave-Webb）則說，這是一個令人心痛的過程，「這些鯨魚似乎已經擱淺相當長一段時間，救援人員試圖透過澆海水，來保持鯨魚們的生命，但最終仍需回歸現實。」

報導指出，這起事件可能是蘇格蘭海洋動物擱淺計畫（SMASS）自1995年成立以來，遇上的最大規模擱淺之一。南奧克尼群島議會（Orkney Islands Council）說，過去鯨豚擱淺多半採用自然處理，但考量到這次擱淺的規模和對公眾的影響，將採取具體行動，可直接就地掩埋或移置他處，呼籲民眾在這段期間盡量避開這處沙灘。

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