77頭領航鯨集體擱淺 倖存12頭也忍痛「安樂死」原因曝

〔即時新聞/綜合報導〕英國蘇格蘭南奧克尼群島(South Orkney Islands)發生當地數十年來最嚴重的鯨魚集體擱淺事件。救援組織在沙灘上發現高達77頭領航鯨(pilot whales)擱淺,搶救困難,救援人員最後痛下心決定,把其中倖存的12頭領航鯨全數安樂死。

綜合外媒報導,南奧克尼群島的桑迪島(Sanday)名為特雷斯內斯海灘(Tresness Beach)有領航鯨擱淺,英國潛水員海洋生物救援組織(BDMLR)發現,一數竟多達77頭。BDMLR指出,這群擱淺的領航鯨包括身長達7公尺的雄性鯨魚,以及雌性鯨魚、幼鯨和未成年鯨,鯨群被發現時只剩12頭存活。

BDMLR透露,受到潮汐影響,加上鯨群擱淺的沙灘沙質過於柔軟,救援人員多次嘗試扶正鯨魚、放生回海裡屢屢失敗,最終讓專家決定將倖存的鯨魚全數安樂死。專家說,現在判斷擱淺原因還為時過早,「但可能是一頭鯨魚遇到了麻煩,其他鯨魚試圖幫忙,才導致鯨群全數擱淺。」

BDMLR醫療人員尼夫-韋布(Emma Neave-Webb)則說,這是一個令人心痛的過程,「這些鯨魚似乎已經擱淺相當長一段時間,救援人員試圖透過澆海水,來保持鯨魚們的生命,但最終仍需回歸現實。」

報導指出,這起事件可能是蘇格蘭海洋動物擱淺計畫(SMASS)自1995年成立以來,遇上的最大規模擱淺之一。南奧克尼群島議會(Orkney Islands Council)說,過去鯨豚擱淺多半採用自然處理,但考量到這次擱淺的規模和對公眾的影響,將採取具體行動,可直接就地掩埋或移置他處,呼籲民眾在這段期間盡量避開這處沙灘。

