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    驚悚瞬間曝光！南韓F-16戰機誤投彈釀15傷 卡車開到一半遭炸翻

    一輛卡車險些遭到KF-16誤投炸彈直擊，但爆炸威力仍掀翻車輛。（歐新社）

    一輛卡車險些遭到KF-16誤投炸彈直擊，但爆炸威力仍掀翻車輛。（歐新社）

    2025/03/06 16:19

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2架南韓KF-16戰機（授權韓國生產的F-16）疑飛行員輸入座標錯誤，將8枚MK-82炸彈投向抱川市住宅區，造成15人受傷，其中一輛卡車險些遭到直擊，炸彈爆炸瞬間被監視器給拍到。

    據《韓聯社》報導，南韓京畿道抱川市今早傳出巨大聲響，2架南韓KF-16戰原定向靶場投擲各4枚MK-82炸彈，但飛行員輸入錯誤座標，2架KF-16將所有炸彈投向距離靶場約8公里的住宅區。

    MK-82轟炸住宅區瞬間也被監視器給記錄下來，只見一輛卡車在路上行駛，炸彈突然落下，在距離卡車約10公尺處爆炸，火球與煙塵瞬間淹沒卡車，車上2人身受重傷，司機說，當時正在開車，突然聽到砰的一聲，之後就什麼都不記得了，「醒來後發現自己在救護車裡」。

    1人頸部嵌入彈片，被送醫院緊急接受手術取出碎片，轉入加護病房，車上另1人肩部開放性骨折，包含上述2人在內，目前有15人在這起誤炸事件中受到輕重傷。

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