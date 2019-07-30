港澳辦挺港府 議員批脫離民情

2019-07-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）二十九日史無前例地召開記者會，就如火如荼的香港反對「逃犯條例」（送中條例）抗爭表達立場和看法。港澳辦發言人楊光指稱，一個多月來的遊行示威與「暴力衝擊活動」，「嚴重影響」香港的法治、社會秩序、經濟民生及國際形象。他強調，北京中央堅決支持香港特首林鄭月娥領導港府「依法施政」、香港警方「嚴正執法」、港府和司法機構「依法懲治暴力犯罪份子」。對此，發起多場抗爭行動的香港「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰痛批，這場四十分鐘的記者會，根本是「浪費香港人的時間」。

香港《南華早報》報導，此乃香港主權一九九七年移交中國以來，港澳辦首次舉行記者會，意味著中國領導高層可能已就終結香港這波反送中抗爭做出決定。

九七年主權移交後 首次記者會

民主派立法會議員問政平台「民主派會議」召集人毛孟靜抨擊，港澳辦記者會的內容完全脫離香港民情。民主派政黨「新民主同盟」前召集人范國威表示，港澳辦不應盲目力挺林鄭，香港警察淪為中國公安、執法部隊淪為「犯法部隊」，配合黑幫、「無差別」對付示威者。民主派最大黨「民主黨」主席胡志偉則憂心將爆發更大規模的警民衝突，最終出動人民解放軍，葬送「一國兩制」。

針對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者關注解放軍是否會介入香港情勢的提問，港澳辦女發言人徐露穎只說，香港基本法有明確規定，「可以自己去查查看」。楊光也再次指控，西方政治人物「就中國內部事務說三道四」，「說穿了是想把香港搞亂，使香港成為中國的麻煩」。

楊光還針對香港情勢發表三點意見，即希望香港社會各界「旗幟鮮明地反對和抵制暴力」、「堅決守護法治」與「儘快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生」。他還重申，一國兩制下有三條紅線不能觸碰，即不容許從事危害中國國家主權安全的活動、挑戰中國政府的權力及基本法的權威、利用香港對中國進行滲透顛覆活動。

民陣也發佈三點聲明回應，強調根據基本法，中國政府不應介入香港內部事務；外國政府均可對香港事務、僑民安全表達意見；要平息這場政治風暴，基本條件是組成一個由法官主持的獨立調查委員會。

香港灣仔區銅鑼灣Cinema City JP戲院外的大螢幕，正播放中國國務院港澳事務辦公室發言人楊光針對香港反送中抗爭發表談話的記者會。（彭博）

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