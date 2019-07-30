港澳辦挺港府 議員批脫離民情

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）二十九日史無前例地召開記者會，就如火如荼的香港反對「逃犯條例」（送中條例）抗爭表達立場和看法。港澳辦發言人楊光指稱，一個多月來的遊行示威與「暴力衝擊活動」，「嚴重影響」香港的法治、社會秩序、經濟民生及國際形象。他強調，北京中央堅決支持香港特首林鄭月娥領導港府「依法施政」、香港警方「嚴正執法」、港府和司法機構「依法懲治暴力犯罪份子」。對此，發起多場抗爭行動的香港「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰痛批，這場四十分鐘的記者會，根本是「浪費香港人的時間」。
香港《南華早報》報導，此乃香港主權一九九七年移交中國以來，港澳辦首次舉行記者會，意味著中國領導高層可能已就終結香港這波反送中抗爭做出決定。
九七年主權移交後 首次記者會
民主派立法會議員問政平台「民主派會議」召集人毛孟靜抨擊，港澳辦記者會的內容完全脫離香港民情。民主派政黨「新民主同盟」前召集人范國威表示，港澳辦不應盲目力挺林鄭，香港警察淪為中國公安、執法部隊淪為「犯法部隊」，配合黑幫、「無差別」對付示威者。民主派最大黨「民主黨」主席胡志偉則憂心將爆發更大規模的警民衝突，最終出動人民解放軍，葬送「一國兩制」。
針對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者關注解放軍是否會介入香港情勢的提問，港澳辦女發言人徐露穎只說，香港基本法有明確規定，「可以自己去查查看」。楊光也再次指控，西方政治人物「就中國內部事務說三道四」，「說穿了是想把香港搞亂，使香港成為中國的麻煩」。
楊光還針對香港情勢發表三點意見，即希望香港社會各界「旗幟鮮明地反對和抵制暴力」、「堅決守護法治」與「儘快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生」。他還重申，一國兩制下有三條紅線不能觸碰，即不容許從事危害中國國家主權安全的活動、挑戰中國政府的權力及基本法的權威、利用香港對中國進行滲透顛覆活動。
民陣也發佈三點聲明回應，強調根據基本法，中國政府不應介入香港內部事務；外國政府均可對香港事務、僑民安全表達意見；要平息這場政治風暴，基本條件是組成一個由法官主持的獨立調查委員會。