川普5月下旬訪日 令和時代首位國賓

2019-04-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕白宮發言人桑德絲和日本內閣官房長官菅義偉十九日均宣布，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞預定五月廿五至廿八日訪問日本，將是皇太子德仁五月一日即位為新天皇、改年號為「令和」後，日本的首位「國賓」。菅義偉表示，川普成為嶄新的令和時代第一位來日本進行國是訪問的外國領導人，「就是象徵美、日同盟堅定的羈絆」。

由於日本首相安倍晉三將於廿二日出訪歐洲四國與北美洲，其中廿六日將在華府舉行「川安會」，以及川普六月廿八、廿九日將出席在大阪召開的「二十國集團」峰會，因此罕見地一連三個月，美日領袖都舉行峰會。

川安峰會 三個月三次

廿六日在白宮的川安會，將是只有口譯人員在場的一對一會談，預料北韓無核化與美日貿易議題會是重點。川普五月訪日時，除了與安倍會談，兩人也計畫打高爾夫球，並觀賞職業相撲。川普伉儷還會出席由新天皇、皇后主辦的宮中晚宴。

川普二○一七年一月入主白宮，該年十一月首度以總統身分訪日，故五、六月將是他第二、三次訪日。而自他就任以來，包括電話會談在內，川、安兩人已會談達卅八次。按日方慣例，國賓級接待原則上每年僅限一到兩次，同一國家更以十年一次為基礎。日本上次給予美國總統國賓待遇，已是歐巴馬二○一四年四月訪日時。

另一方面，美國代理國防部長夏納翰和南韓聯合參謀本部十九日均表示，根據飛行高度及彈著點研判，北韓十八日試射的是「地對地導向武器」，而非彈道飛彈。夏納翰強調，此舉對美軍的態度與行動沒有任何影響。

至於本月俄羅斯總統普廷與金正恩的首次「普金會」，南韓「國民大學」學者蘭科夫認為，此次俄、朝峰會沒有希望達成任何實質突破。俄方主要藉此提醒相關各方自己仍是區域政、經要角，不容忽視。金正恩則在「川金二會」破局後，正尋求所有他能找到的盟友。日本「共同社」報導，普金會使人回想起冷戰時期，北韓搖擺在蘇聯與中國間的「鐘擺外交」，藉此極大化其戰略利益。

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