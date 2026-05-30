最新研究曝！科學家：男人真的長得比較醜

新跨國研究指出，人類社會確實存在顯著的「性別吸引力差距」。圖為知名演員漢斯沃（Chris Hemsworth）。（美聯社）

男人長得比較醜，現在竟然得到科學界的「官方認證」？一項刊登於國際權威期刊的最新跨國研究指出，人類社會確實存在顯著的「性別吸引力差距」，無論男女或何種性傾向，普遍都認為女性的面孔比男性更具吸引力；更殘酷的是，研究發現女性對同性外貌的評價最高，給男性的評分則是慘墊底。

根據《每日星報》報導，這項研究由德國法蘭克福「馬克斯·普朗克經驗美學研究所」研究員瓦西里維茨基（Eugen Wassiliwizky）博士及其團隊所主導。為了釐清人類對兩性外貌的定義，研究團隊大動作彙整了全球高達76個國家、52項相關研究，建立起全球最大的「面部吸引力數據庫」。在分析了3萬名受試者、對1萬7000張面孔所進行的150多萬次評分後，結果數據顯示，女性面孔的平均吸引力評分，直接擊敗了全天下約60%的男性。

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瓦西里維茨基博士指出，這項數據結果非常顯著且穩固，甚至打破了文化藩籬。他驚訝地表示：「不論其他外在因素為何，女性的面孔就是被評為比男性更具吸引力。更意想不到的是，女性普遍會給予其他女性最高的評分，但給男性的分數卻是全場最低。」

這項結果也挑戰了演化論之父達爾文（Charles Darwin）過去的傳統觀點。達爾文曾認為，動物界中多由雄性展現華麗外表來吸引雌性，但人類社會正好相反，並非由女性偏好主導「性擇」，而是男性透過互相競爭、依靠財富或權力，來吸引最具魅力的女性。

科學家進一步從生理結構解析，發現這與男女的「臉型差異」有關。平均而言，男性的臉型較偏向矩形（長方形），女性的臉型則較為圓潤。數據顯示，不論受試者本身的性別或性傾向為何，人類普遍都對「圓潤的臉型」更有好感，這可能與圓潤面孔看起來較接近嬰兒、容易激發好感有關。

不過，廣大的男性同胞也先別太絕望。研究發現，這項殘酷的外貌差距會隨著年齡增長而逐漸縮小。女性面孔的視覺優勢從18歲開始便逐年穩定下滑，到了大約80歲左右，男女之間的吸引力差距就會完全煙消雲散。

瓦西里維茨基博士對此解釋，隨著年齡邁入高齡，男女的面部結構差異會越縮越小，臉型也會變得越來越相似，這可能就是到了80歲時，「男人突然不醜了」、兩性外貌差距徹底融化消失的關鍵原因。

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