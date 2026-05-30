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    首頁 > 國際

    赴日旅遊注意！東京都澀谷6/1起亂丟垃圾 直接開罰400元

    2026/05/30 16:45 即時新聞／綜合報導
    日本東京都澀谷區自6月1日起，將對亂丟垃圾民眾直接開罰。（圖取自《日本電視台》）

    日本東京都澀谷區自6月1日起，將對亂丟垃圾民眾直接開罰。（圖取自《日本電視台》）

    日本東京都澀谷區6月1日起，將針對亂丟垃圾的民眾處以2000日圓（約新台幣400元）的「過料」（行政罰鍰）以茲懲罰。

    《日本電視台》報導，過往澀谷區對亂丟垃圾，是以屬於刑事處罰的「罰金」來制裁，但因需要警察等單位介入，一直存在著實行效果低落的難題。因此，本次修訂將條例變更為行政負責人員得在現場直接處以「行政罰鍰」。屆時區公所的指導員等人員將展開24小時全面巡邏，一旦發現有人亂丟垃圾，就會在現場直接開單2000日圓的罰鍰。

    此外，新修訂的條例中也納入了一項新規定，要求澀谷車站周邊等指定對象區域內的便利商店與咖啡廳等商家，皆有義務設置垃圾桶。若有業者未依規定設置，將會被處以5萬日圓（約新台幣1萬元）的行政罰鍰。

    事實上，日本國內已有其他地方自治體設立了類似的條例。大分縣由布市自去年4月起，便將觀光客聚集的區域指定為重點區域，開始對亂丟垃圾行為徵收行政罰鍰，並將業者的垃圾桶設置義務化。雖然新制剛施行時看不出效果，但隨後垃圾量便逐步減少。

    市府負責人透露，到了今年黃金週時，環境已大幅改善至「道路上不再有垃圾散落的情況，確實看到了成效」。在由布市的條例中，至今實際支付過2000日圓行政罰鍰的人數其實是「0人」。據分析，這是因為條例成立後，在當地形成了一種讓整體社區能共同輕易提醒他人，注意勿亂丟垃圾的氛圍，從而促成了垃圾的減少。

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