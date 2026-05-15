稱習近平承諾不提供伊朗武器後 川普：對伊軍事行動將繼續

川普表示，對伊朗的軍事行動將會繼續。圖為川普14日與中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席國宴。（法新社）

美國總統川普昨（14）日與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談後稱，習近平承諾中國不會向伊朗提供軍事裝備。川普今（15）日上午也表示，對伊朗軍事行動將會繼續。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普15日在「真實社群」上指出，習近平稱美國衰弱中的說法是針對前總統拜登執政時期，而非如今的美國。他也在文章中表示，對伊朗的軍事打擊尚未結束。

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川普聲稱，美國在拜登與其團隊執政4年間，因開放邊境、高稅負、跨性別政策、DEI（多元、公平與包容）措施、犯罪惡化等問題遭受到傷害。

川普還說「習近平指的並非美國在川普政府執政的16個月裡，向世界展現的驚人崛起，包括股市和401K退休金計劃創歷史新高，在委內瑞拉取得軍事勝利和蓬勃發展的關係，以及對伊朗的軍事打擊未完待續（to be continued）」。

值得注意的是，川普在啟程前往中國前就表示，與伊朗的停火協議「岌岌可危」。副總統范斯13日也告訴記者，美伊正取得進展，但伊朗是否會滿足川普在不擁有核武問題上的「紅線」仍是未知數。

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