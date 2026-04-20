港媒：中國恆大許家印案牽涉多名高官

據報導，中國大型房地產商恆大集團創辦人許家印被控詐騙的案件，涉及大陸許多高層官員和金融系統高管，包括貴州省前省委書記孫志剛和司法部前部長唐一軍。（路透資料照）

據報導，中國大型房地產商恆大集團創辦人許家印被控詐騙的案件，涉及大陸許多高層官員和金融系統高管，包括貴州省前省委書記孫志剛和司法部前部長唐一軍。

恆大案上週在深圳開審，許家印被控集資詐騙等8項罪名，他當庭認罪。

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明報今天在報導中表示，恆大和許家印倒下後，留下人民幣2.4兆元（約新台幣11兆元）債務，堪稱全球規模最大的房企債務危機。

據分析，恆大如此龐大的債務大概流向幾個方向，首先是天價分紅。恆大上市後10多年間，許家印及其家族通過股息、分紅累計拿走了超過500億元，並且提前布局，通過離岸公司在美國搭建23億美元的境外家族信託。

其次是盲目多元化投資失敗，光是恆大汽車就投入超過400億元，卻沒有造過一輛車。此外，恆大冰泉虧損了40億元，廣州恆大足球俱樂部累計虧損超過70億元。

債務第3個流向是高額利息融資，光是利息就吃掉5000億元。

第4是窮奢極侈，在全球買豪宅、私人飛機、頂級豪車，僅香港3套別墅就價值超過20億元。

報導補充，恆大的支出還包括行賄官員。

據報導，恆大多年前在海南儋州市投入約120億美元（大部分通過借貸）投資海花島，號稱世界最大的人工島，最終以爛尾收場。當年違規批准海花島建設的儋州市委書記張琦（後來升任海南省委常委、海口市委書記），2020年因貪污被判無期徒刑。

貴州省前省委書記孫志剛與許家印同為河南人，而且是武漢鋼鐵學院校友。

2015年，孫志剛主政貴州後，恆大迅速在貴州推進「一對一幫扶」項目，投入超過75億元資金，並在貴陽大規模拿地開發樓盤；孫志剛後來因受賄超過8億元判處死緩，罪狀包括「為房地產開發提供幫助」。

此外，司法部前部長唐一軍因為受賄過億元而被判處無期徒刑。據報導，唐一軍擔任遼寧省長兩年半，恆大在遼寧投資房地產項目，許家印也拿下盛京銀行的控股權，卻缺乏監管，導致盛京向恆大「輸血」超過千億元，留下爛帳。

涉及恆大案的還有深圳市前市長陳如桂，他出身廣州城建系統，與許家印是老相識。2017年，陳如桂出任深圳市長，恆大總部從廣州遷至深圳，獲多項政策支持。

被判死緩的國家體育總局前局長茍仲文也涉及恆大案，他在任期間，推動「恆大國家隊」模式，促成多名國腳轉會恆大足球俱樂部。

除此以外，大陸還有大批金融系統高管捲入恆大案，包括中信銀行前行長孫德順、招商銀行前行長田惠宇、中國銀行前行長劉連舸、光大銀行前董事長李曉鵬，他們涉嫌為恆大巨額貸款開綠燈。

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