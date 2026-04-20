巴基斯坦推動美伊和談 專家稱關鍵人物是「他」

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（右）。（美聯社）

巴基斯坦軍方與政治人物經過數日緊張外交斡旋，成功推動美伊第二輪和談本週在其首都伊斯蘭馬巴德舉行。對此巴基斯坦專家認為，推動談判的真正關鍵是陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。

根據《法新社》報導，穆尼爾15日啟程前往伊朗德黑蘭，展開為期3日的訪問。伊朗表示，穆尼爾此行帶來美國提出的第二輪和談方案。

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巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）同時對沙烏地阿拉伯、卡達和土耳其等地區進行外交訪問。

巴基斯坦官方指出，這兩次訪問凸顯了巴基斯坦「混合政權」內部的協調運作，以及穆尼爾在談判過程中扮演的核心角色。

總部位於伊斯蘭馬巴德的巴基斯坦全國對話論壇執行董事可汗（Sheharyar Khan）說，雖然文職和軍方領導人在現行體制下密切合作，但真正掌握實權的是穆尼爾。

可汗稱，「誰能帶來結果？誰是強人？誰掌控一切？誰是領導者？顯然是這位參謀長先生。」

1位匿名巴基斯坦官員也說，「在這種情況下，做出決定的不是政治領導人，而是軍方領導人。」

該官員強調，穆尼爾此次訪問伊朗至關重要，有助於雙方重返談判桌。該官員認為，穆尼爾是唯一能夠說服伊朗與美國達成協議的人，這是因為他與伊朗之間存在信任關係。

巴基斯坦退休將軍賽義德（Muhammad Saeed）告訴《法新社》，穆尼爾正與美國領導層保持直接溝通，以期在與伊朗的對話中解決棘手問題。賽義德說，「他的存在能促使雙方（美伊）找到中間立場。」

自從去年巴基斯坦與印度爆發短暫而激烈的衝突後，穆尼爾與美國總統川普建立密切關係。川普經常稱穆尼爾為自己最喜歡的陸軍參謀長。

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