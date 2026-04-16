馬格雅轟不配代表匈牙利！要求親奧班總統下台

馬格雅（見圖）已告知總統蘇尤克應該在奧班敗選後辭職。（美聯社）

即將成為匈牙利領導人的馬格雅（Peter Magyar）15日表示，他已告知總統蘇尤克（Tamas Sulyok），作為強人總理奧班（Viktor Orban）支持者，應該在其敗選後辭職。

《法新社》報導，馬格雅領導的匈牙利反對黨「尊重與自由黨」（Tisza）在週日的大選取得壓倒性勝利，終結奧班長達16年的執政。新國會預計於5月初開議，馬格雅表示，他在一場討論召開新國會事宜的會面中，向蘇尤克提出這項要求。

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馬格雅在總統府外向記者表示：「我再次向他表明，在我看來，也在匈牙利人民看來，他不配代表匈牙利民族的團結，也無法確保法律受到尊重。」如果總統拒絕下台，他的政府將提出法案，撤換蘇尤克以及「所有由奧班體系提名、出任要職的傀儡」。他表示，這些職位包括檢察總長與憲法法院院長。

馬格雅表示，蘇尤克對這項要求的回應令人費解。

馬格雅的「尊重與自由黨」在選舉中拿下國會三分之二多數席次，具備修憲權力。他表示，匈牙利新國會可能會在5月6日至7日左右召開。他已敦促蘇尤克盡可能把開議日期訂得越早越好。

奧班與美國總統川普及俄羅斯總統普廷關係密切，在執政16年後於週日大選落敗。川普曾公開表態支持奧班，但週二又表示他喜歡馬格雅，並對《ABC News》說：「我認為這位新來的人會做得很好——他是個好人。」

川普表示，馬格雅過去曾是奧班政黨的一員，且在移民議題上的看法與奧班相近。馬格雅週三則表示，他歡迎川普「非常友善」的評論。

匈牙利總統蘇尤克是強人總理奧班的支持者。（法新社）

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