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    首頁 > 生活

    生意很好卻歇業？速食店南霸天「丹丹漢堡」再收1家

    2026/04/16 08:42 記者葛祐豪／高雄報導
    丹丹漢堡文慈店公告結束營業。（圖擷自丹丹漢堡文慈店臉書）

    丹丹漢堡文慈店公告結束營業。（圖擷自丹丹漢堡文慈店臉書）

    高雄知名速食店「丹丹漢堡」，是許多高雄在地人從小吃到大的速食店，也是北部民眾南下列入必吃的口袋名單；但去年開始，港和、大社店陸續宣布歇業，如今傳出左營文慈店也將結束營業！

    丹丹漢堡文慈店昨（15）日於臉書公告結束營業，感謝每一位支持、鼓勵的好顧客、好鄰居、好朋友，文慈店將營業至2026年4月30日，希望大家未來繼續支持鄰近的華夏店、鼎中店、登發店，「我們後會有期」。

    消息一出，網友驚訝紛紛留言說「蛤！生意不錯呀～希望後續有人來接手」、「我上班路線必買的優良店家，竟然要結束營業!」、「人家是生意不好在收，你是生意太好也要收，果然任性～喜歡」 、「每間都生意好到收掉是什麼情況」。

    對於歇業原因，丹丹漢堡並未說明，網友猜測可能是租金因素；但也有人認為，丹丹漢堡是家族的加盟企業、不外傳，將面臨下一代願不願意接手的問題，這是家族企業必須面對的。

    據統計，縱使丹丹漢堡這1年多陸續收掉港和、大社、文慈店，目前光是在高雄仍有23家門市，其中以三民區最多有4家、其次為鳳山區3家，每家分店的生意依舊很好。

    丹丹漢堡文慈店生意一直很好。（圖擷自丹丹漢堡文慈店臉書）

    丹丹漢堡文慈店生意一直很好。（圖擷自丹丹漢堡文慈店臉書）

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