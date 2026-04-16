鄭麗文訪中團費480萬傳用「台灣民主基金會」補助 網怒噴：不要臉

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國並會見中共總書記習近平。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文結束赴中訪問已經回台，有媒體批露鄭麗文訪中團包括機票、住宿、膳食及零發的費用共480萬，是向外交部捐助成立，並由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費，最後是由國庫買單。對此，政治工作者周軒與粉專「峰狂打臉94爽！」將這個消息PO文，網友看到後紛紛怒轟。

周軒將《鏡報》報導截圖轉貼，報導中指出網紅醫師蘇一峰力挺鄭麗文的訪中行，還大讚鄭麗文「全程自費出訪」，獲得重大成就，但其實鄭麗文訪中團一行共35人，訪中6天的行程包括機票、住宿、膳食及零發的費用共480萬並非由自己出錢，而是向外交部捐助成立，並向由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費，國民黨這趟訪中行其實全由國庫買單。

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根據《鏡報》取得的國民黨赴中交流訪問團的計畫書共有5頁，在計畫書的經費概算表裡，機票費用共列305萬，其中搭乘商務艙共有20人，經濟艙15人，住宿膳食及零用金則編列155萬，另有20萬用來買禮品以及辦公雜支費用，據了解，這筆經費已經完成民主基金會內部簽核，正循程序撥補給國民黨。

臉書粉專「峰狂打臉94爽！」製作圖卡，圖卡上方是鄭麗文與習近平握手的照片，下方文字則寫「鄭麗文舔中跪降之旅團費480萬元竟由國庫買單，造謠醫師竟還大讚『鄭麗文此行全程自費出訪』」

網友們看到貼文後紛紛留言「台灣不需要敵人，敵人就在藍色垃圾袋黨，整黨包一包丟到外海漂流去對岸」、「國民黨從80年前至今，都在掏空台灣，從未變過」、「不要臉拿台灣錢去做個人秀」、「浪費納税人寶貴錢袋子，給舔共團揮霍」。

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