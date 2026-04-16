證實鄭麗文訪中申請TFD補助 尹乃菁︰民進黨棄台獨黨綱也能比照

國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨合法向台灣民主基金會提出申請從事政黨交流。（資料照）

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國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，傳出向民主基金會（Taiwan Foundation for Democracy 簡稱TFD）申請480萬元補助費，引發議論。國民黨文傳會主委尹乃菁今證實此事，她表示，國民黨合法的向台灣民主基金會提出申請從事政黨交流，如果民進黨願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以向民主基金會申請補助，與中國共產黨進行黨政交流。

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尹乃菁表示，中國國民黨這一次到中國大陸的訪問是向台灣民主基金會來提出申請。民主基金會成立的初衷就是要讓亞洲和世界各國推動台灣的政黨、智庫和亞洲以及世界各國進行交流，來宣揚我們的民主、自由、人權的價值。

尹乃菁表示，中國國民黨作為在野黨，這一次在鄭麗文主席的率領之下到中國大陸進行「2026和平之旅」，我們就是合法的向台灣民主基金會提出申請，從事政黨交流。而作為在野黨，我們到中國大陸進行訪問，就恰恰的顯示了台灣是個民主、自由體制的國家，執政黨、在野黨會輪替，讓我們正常的跟大陸進行了政黨交流。

尹乃菁說，如果民進黨政府它願意回歸到1992年，由兩岸政府授權的白手套，也就是海基會和海協會在香港會談的時候達成的九二共識，兩岸共同的政治基礎，並且廢棄台獨黨綱，民進黨也可以向台灣民主基金會提出政黨交流的申請補助款項，和中國共產黨進行政黨交流。

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