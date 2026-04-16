中巿北屯國民黨初選民調今晚開打！4新人搶2席提名

今晚3年國民黨北屯區議員初選民調，由吳宗學（左起），立法院副院長江啟臣秘書許育璿、顏建程、張永漢、許育濬競爭2席提名名額。（記者蔡淑媛攝）

北屯區今年議員選舉新人輩出，國民黨北屯區（第8選區）議員初選民調就在今晚啟動，舉行3天，中市府專員吳宗學，立法院副院長江啟臣秘書許育璿、工策會前副總幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢，將競爭2席提名名額。

北屯區議員今年由於選舉人口增加，席次可望由6席增加1席至7席，目前國民黨現任議員沈佑蓮、賴順仁競選連任，國民黨優先提名2席現任議員，將再提名2席，不過國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，北屯區國也可能提4加1席，民調第3名再跟民眾黨進行內參民調，若是第3名贏過民眾黨的參選人，國民黨就會提名5席。

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北屯區目前議員6席次為藍4席、綠2席，國民黨黃健豪順利轉戰立委、陳成添去年3月當選台中區農會理事長後宣布不尋求連任，交棒給吳宗學，另外許育璿、顏建程，及張永漢，4人緊鑼密鼓催票，站路口拜票，尋求支持。

陳成添今天也陪同吳宗學站路口，他表示，闢謠吳宗學初選、加權穩當選等刻意等謠言，強調這次決定交棒給年輕一代，，不該被這種政治操作淹沒。

陳成添今天上午陪同吳宗學站路口拜票。（吳宗學提供）

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