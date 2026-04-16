談鄭習會 李鴻源：習近平從頭到尾沒講「統一」2字

國民黨智庫副董事長李鴻源今接受「千秋萬事」節目專訪。（千秋萬事節目提供）

國民黨智庫副董事長李鴻源今接受「千秋萬事」節目專訪，談及與中共中央總書記習近平的會面（鄭習會），他強調，「從頭到尾就是沒有講統一兩個字」，習近平釋出了很大的善意，非常理解在野黨的難處，因為統一講了以後整件事情的焦點就模糊了，我們談的是兩岸人民共同的利益。

李鴻源表示，這次的訴求就是和平，從頭到尾就是在談和平，他參加了跟習近平的會議和午宴，「其實從頭到尾就是沒有講統一兩個字」，他們非常的considerate（周到），因為覺得講統一在台灣會被貼標籤，所以從頭到尾沒有講到統一兩個字，而是定調我們都是一家人，這是一個家人的聚會。

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李鴻源表示，所以習近平談的是民族文化和民族感情，甚至都提到關公、媽祖，結果關公跟媽祖還被陸委會講變成統戰的工具，這也真的太過了。習近平覺得從文化和很多的觀點裡，一家人難免磕磕碰碰，但是只要能談，談一次、兩次、三次，慢慢談都會談出結果。

李鴻源表示，所以他認為習近平釋出了很大的善意，非常理解在野黨的難處，所以統一就不講，因為統一講了以後整件事情的焦點就模糊了，這次大陸的定調，大家坐在那邊談就很舒服，因為我們都在談兩岸人民共同的利益。

而李鴻源也在午宴席間提出「兩岸共同治理一條河川」。他說，這是他去年就提出口號，因為中國大陸長江三峽南水北調，公共工程非常厲害，可是北京等大城市，每年淹水問題蠻嚴重的，因為淹水的原因是山區河川，沒有辦法處理集水區的降雨，而山區河川治理是台灣人的強項，如果把彼此的強項結合在一起，是一件好事情。

李鴻源說，午宴他剛好坐在習近平的正對面，習聽到兩岸共同治理一條河川，覺得是一個蠻好的構想，甚至問了「哪一條」？李鴻源回應，「目前還在跟大陸水利部門討論，如果下次見到您，再說明我們做了什麼。」

李鴻源說明，水利技術人員在台灣，接觸濁水溪、淡水河頂多185公里，要是有機會跟長江、黃河合作，長達3000多公里，可以把眼界拉開，人家的水力發電，落差是1000公尺，有機會參與慢慢眼界就開了，就敢做一個更大的夢。

談到惠台十項政策，李鴻源說，這樣交流以後，大家互相認識，假如把兩邊的經濟共同利益全部綁在一起的時候，「戰爭的可能性就會降低很多」。

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