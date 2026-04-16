獨家》高虹安「最強爆破士」回來了 錢康明悄入竹市戶籍投入年底選舉

被封為「高虹安最強爆破士」的新竹市前文化局長錢康明已悄遷入竹市戶籍，並宣布將投入年底的選舉。（記者洪美秀翻攝）

中國籍配偶李貞秀被民眾黨開除黨籍後頻爆黨內鬥爭文化，除直播自爆「高虹安拿了柯文哲700萬」，更承認是高虹安助理費案的內部吹哨者。同樣，被高虹安「請辭」的前文化局長錢康明，2023年9月離開新竹市府後，常在粉專對市政及高虹安提出各種評論，本報獨家掌握錢康明近日已悄遷入竹市戶籍，錢康明受訪證實將投入年底選舉，以東區議員為目標，不排除選市長的選項，將為竹市政壇投下震撼彈。

來自戲劇界的錢康明是高虹安2022年選市長期間重要的競選影片推手，高虹安當選後，錢康明順利進市府擔任文化局長，不過，僅任職半年就「被請辭」，甚至是在高虹安出訪日本期間被宣布，還獲高虹安市長室贈送羞辱性高的「任重道遠」玻璃紀念品。

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錢康明退回紀念品後，在粉專一連串各種爆料，包括爆出高虹安男友李忠庭疑似介入當年文化局主導的跨年晚會標案，更爆出李忠庭曾私下找局處長喝咖啡，本報也獨家拍到李忠庭開休旅車進出停在市府內固定的停車格上。

高虹安因錢康明對李忠庭疑介入市政的各種爆料，罕見自錄影片向市民道歉，還要求府內一級主管若無她的同意，不得私下與李忠庭接觸且須主動報備，隨後市府政風單位也介入調查，只是最後不了了之。錢康明後續常在臉書評論竹市政及高虹安，如今錢康明悄入竹市戶籍並宣布投入年底選舉，除為竹市政壇投下震撼彈，也讓竹市年底選舉精采可期。

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