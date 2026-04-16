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    首頁 > 政治

    澎湖禮金風 西嶼也要發！5月初研議送審 每人5千元

    2026/04/16 10:00 記者劉禹慶／澎湖報導
    西嶼鄉長李添進證實即將發放振興經濟禮金，每人5000元。（記者劉禹慶攝）

    西嶼鄉長李添進證實即將發放振興經濟禮金，每人5000元。（記者劉禹慶攝）

    澎湖5鄉1市，由白沙鄉率先發放10000元振興經濟禮金後，由於今年為5合1選舉年，造成各鄉市壓力及跟風潮，望安鄉跟進發放15000元、七美鄉10000元、湖西鄉5000元，剩下西嶼鄉及馬公市尚未動作，西嶼鄉長李添進證實5月初研議草案，送交鄉代會審議，每人5000元。

    「不患寡而患不均」，自白沙鄉開了振興經濟禮金第一槍後，讓各鄉市長壓力巨大，望安鄉跟進後，離島七美鄉隨之發放，壓力又回到澎湖本島，湖西鄉旋即提案發放，西嶼鄉在各界壓力下，也宣布研議草案，僅剩下人口最密集的馬公市，所有壓力都在馬公市長黃健忠身上，又面臨選市長還是「越級」選縣長兩難局面，但馬公市財源籌措不易，恐無法實施。

    依照各鄉市財源分配，白沙鄉因有林加由基金支撐，所以可以率先發放振興經濟禮金，望安鄉則是昔日「捐地節稅」案，因此公庫剩餘款足夠支應，至於七美鄉人口較少，所以編列也能應付，湖西鄉則有「嫌惡」設施回饋金，例如發電廠、垃圾場、澎湖機場等，雖然專款專用，但也有剩餘款，而西嶼鄉則是由公庫結餘款勉強支應。

    至於外界質疑各鄉市競相發放振興經濟禮金，與今年選舉年有關，但也未必全然如此。白沙鄉長宋萬富2任期滿，有意轉戰縣議員；望安鄉長許賢德官司纏身，無法連任；七美鄉長呂啓俊2任期滿裸退；湖西鄉長陳振中已受國民黨徵召，挑戰澎湖縣長；西嶼鄉長李添進尋求連任，但未傳有對手。

    李添進表示5月初定案，送交鄉代會審核實施。（記者劉禹慶攝）

    李添進表示5月初定案，送交鄉代會審核實施。（記者劉禹慶攝）

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