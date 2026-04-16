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    內幕》趕川習會前瓦解台美日抗中陣線 習鄭會3大認知戰軸線曝光

    2026/04/16 11:00 記者陳昀／台北報導
    今年4月10日是「台灣關係法」立法47週年，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團特別在社群平台X發文，貼文的照片將美國總統川普與賴清德總統並列，象徵美台穩固的盟友關係。（圖擷取自美眾議院外委會共和黨團官方X）

    今年4月10日是「台灣關係法」立法47週年，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團特別在社群平台X發文，貼文的照片將美國總統川普與賴清德總統並列，象徵美台穩固的盟友關係。（圖擷取自美眾議院外委會共和黨團官方X）

    「習鄭會」上週落幕，國安人士評估，其戰略價值不僅止於對台統戰，更是中共對印太區域發動的認知作戰，北京透過「反日、反美、反軍購」3大主軸，建構對區域宰制的正當基礎，要在「川習會」前營造台灣人不挺美國、不挺軍購，願在中國前提下兩岸交流，削弱民主友盟挺台的正當性，系統地推進「解除台灣武裝」的目標。

    在反日方面，國安人士指出，中國近期頻以「新軍國主義」標籤攻擊日本，主因是日本已成為印太區域制衡中國威權輸出的領導角色，北京要削弱其正當性，將其形塑為威脅和平的軍國主義復辟者。國共會面時也刻意強調「中華民族共同抗日」的記憶，把台灣拉進北京的抗戰敘事，暗示台日合作是軍國主義復辟，國民黨的發言不只與史實不符，更和中國完全唱同調，更令人感到憂心。

    該人士表示，中方透過一系列敘事，將台日關係定性為背叛民族情感、戀殖、皇民與新軍國主義。值得注意的是，國共反覆強調的「共同政治基礎」，也就是「一中框架」、中華民族及中華文化等。回歸本質，台日之間的共同政治基礎是民主與自由，反觀威權國家與民主國家之間談所謂「共同政治基礎」，顯然是非常反智、違反常識的說法。

    在反美部分，國安人士說明，國共口徑一致指稱「台海不是外力的棋盤」，然而，台海之所以有這麼多民主國家自由航行，正是為了防範威權擴張。國共將民主友盟定性為「外力」，其實就是要把台灣問題「內政化」、「一中框架化」，對外洗腦「台灣問題原屬中國內部事務，因美國介入才變得複雜」，傳遞「美國若抽手，兩岸問題就能和平解決」的訊息。

    該人士接著說，「習鄭會」也延續此一論述，強調兩岸問題是中國人自己的事，並稱「中華民族的偉大復興是兩岸人民的偉大復興」，威權國家的偉大復興照理來說對民主國家應是巨大威脅，卻被當成正式的政治語言對外傳遞，邏輯十分錯亂，特別是將民主友盟挺台扭曲為「外力干涉」、「利用台灣牽制中國」，並透過協力者傳達「美國跟民主友盟是外人、不可靠、都是利益的競逐者」的不實訊息。

    第三個主軸是「反軍購」，國安人士表示，中共一方面想對外塑造「台灣民意不支持軍購、願在一中框架下和平交流，另一方面透過在地協力者在台灣操作「軍購浪費錢」、「強化國防不必要」等風向，企圖削弱台灣自我防衛能力。事實上，中國2009到2017年，軍費都維持兩位數成長，反觀台灣自2008年後一路下滑，2013、2014甚至出現負成長，導致雙方國防投資差距拉大，直到近年才逐步補強。

    國安人士總結說，北京先是結合國共的歷史敘事削弱日本的區域正當性，接著強化「疑美論」，將美國設定為外部干預者、利益的競逐者，同時內外呼應削弱台灣國防，核心目標是在5月中的川習會前營造氛圍——台灣社會不挺美國、不支持軍購，並願在中國的前提下進行兩岸交流，降低美國協助台灣強化防衛的意願，進而達成「解除台灣武裝」的目標。

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