《真．木可心經》諷柯文哲爭議爆紅 網笑：民眾黨應列早課

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

近期民眾黨前主席柯文哲深陷京華城收賄案、利用木可公司將政治獻金私用等爭議，引發社會高度關注。台派音樂頻道「FearlessMusic」以此為靈感，改編佛教經典《心經》，推出戲謔版《真．木可心經》法會誦經版本。影片中伴隨著莊嚴的木魚聲與誦經曲調，「經文」直擊柯文哲的種種爭議，引發網友熱議。

改編經文寫道「觀自行車手。行深飛輪時。照見容積率。度一切木可。」「舍橘子……貪即是柯。柯即是貪。買股商辦，亦復如是。」「無眼耳鼻舌身意，背信、侵占未觸法？」、「乃至關到死，亦無老死盡」，就連柯文哲在法庭言詞辯論中哽咽提到曾目睹妻子陳佩琪在家中「跪著擦地板」、拿總統大選補助款去買4300萬的商辦，也被寫入《木可心經》中反諷。

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小草怒批會下地獄 團隊禪意回擊

創作團隊表示，影片發布後，有自稱受過三皈五戒的「修行草」（柯文哲支持者）不滿，留言稱：「戲謔心經，會下地獄。」對此，台派音樂團隊給予強硬且富有禪意的回應。

台派音樂團隊表示，「末法時期」妖魔鬼怪造神，部分大眾已陷入「集體無明」。他們強調，當「心存善念」淪為掩蓋帳目與金流的遮羞布，正需要《心經》的智慧來照見虛妄。團隊反嗆，若一個人只會唸經卻對現實中的貪腐視而不見，才是陷進了「文字相」。當社會集體陷入「無明」盲信時，用極端的、諷刺的方式震醒眾生，這在某些教派看來是一種「大慈悲」，目的在於讓人看清真相。

他們認為，直面「貪嗔癡」：把政治人物的行為對應到佛法要戒除的惡業，本質上是在進行「因果教育」，讓佛法走入人間，而非只是關在廟裡敲木魚。真正的佛法是不怕被酸、不怕被惡搞，因為「真理」經得起考驗。

敲碎偶像超渡盲從 留言區掀熱烈迴響

音樂團隊進一步解釋，《真．木可心經》的創作目的在於破除「人設之相」。曾經標榜的「清廉」在數千萬商辦與模糊金流面前現出原形，正印證了「色即是空」；而支持者依然蒙蔽雙眼，深陷造神執念，正好藉聲聲木魚當頭棒喝，震醒陷入「政治無明」的受苦靈魂。

團隊更直指，若真坦蕩清白，何須對帳目閃爍其詞？真正的修行是不畏因果，而非以「我不知道」、「賴祥德沒游泳」等妄語來逃避業報。最後團隊強調創作《真．木可心經》為的是「敲碎偶像，超渡盲從」，願聽者破除迷障，願見者直視真相。

該影片上傳後，留言區反應熱烈。網友對經文展現了台式政治諷刺的創意大讚太有才，紛紛表示：「這曲要作為民眾黨黨歌，應該很合適，阿北早上7：30早課。」、「木可信徒每日朗誦方可消除業障」、「這太厲害，不可思議的天分」、「可以不要這麼厲害嗎？害我笑得肚子抽筋」。更有網友幽默指出「笑死，真的是『無智』亦『無德』」、「不擦不拖，不垢不淨」，諷刺度滿點。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

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