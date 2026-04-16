土耳其再爆校園槍擊案！14歲學生持槍掃射釀9死13傷 疑犯案後自戕

土耳其爆發重大校園槍擊案，14歲槍手闖進校園無差別掃射，造成9死13傷，後續這名14歲槍手也死亡，目前還不清楚是遭到警方擊斃還是自戕身亡。（法新社）

土耳其兩天內發生兩起重大校園槍擊案！東南部一所中學15日發生槍擊案，該校的14歲學生攜帶多把槍械到學校犯案，至少造成9死13傷，而這名14歲學生也已經死亡，疑似犯案後自戕。

綜合外媒報導，土耳其內政部長奇夫特奇（Mustafa Ciftci）表示，這起發生在卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）的攻擊事件中，共有8名學生與1名教師喪生，另有13人受傷，其中6名傷者情況危急。而目前這名14歲犯案學生也已經死亡。

請繼續往下閱讀...

卡赫拉曼馬拉什省長烏努勒（Mukerrem Unluer）提到，槍手疑在混亂中開槍後自戕，但目前還不清楚槍手是被警方擊斃還是自殺身亡。烏努勒表示，一名八年級學生攜帶5把武器與7個彈匣放在包包裡，進入兩間五年級的教室中，進行無差別攻擊，目前初判這些武器屬於他曾任警察的父親。

目前警方仍在調查這名14學生的犯案動機，而此次事件也是土耳其在兩天內發生的第二起重大校園槍擊案，土耳其東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa）的一所學校14日也發生槍擊案，一名曾就讀該校的攻擊者返回校園開槍，造成16人受傷，槍手在犯案後隨即自戕身亡。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法