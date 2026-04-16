日本京都男童命案新進展！繼父被捕坦承「我做的」

日本京都11歲男童安達結希被繼父安達優季通報失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區，經過警方多日調查後，安達優季15日坦承棄屍，並於16日凌晨被捕。圖為日本警察示意圖。（歐新社）

近期震驚日本社會的京都府南丹市男童失蹤案出現重大進展！11歲男童安達結希被繼父安達優季通報失蹤近3週後，13日被發現陳屍山區，經過警方多日調查後，安達優季15日坦承棄屍，並於16日凌晨被捕。

綜合日媒報導，安達結希最後一次被確認行蹤是在3月23日，當時37歲的繼父安達優季向警方表示，當天早上開車將他送往距離家中約9公里的小學，並讓他在校門附近下車。不過警方調查發現，安達當天並沒有進入學校裡面，校區周圍的監視器也沒有拍到他的身影。

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安達結希3月23日失蹤後，警方等單位連日派員尋人，3月29日尋獲安達結希上學用的背包，接著在4月12日找到運動鞋，並於4月13日找到安達結希的遺體。安達結希遺體14日進行解剖，警方表示，並沒有發現明顯外傷、死因不明，推測死亡時間與他失蹤的時期重疊。

警方為了釐清事情經過等狀況，15日上午搜查男童的住處，同時聽取繼父安達優季的說法。而安達優季面對警方調查，明確表示「確實是我做的」，警方在今天凌晨依涉嫌棄屍逮捕安達優季。

警方指出，安達優季涉嫌在3月23日早晨前後至4月13日下午4點45分左右，在這段時間將安達結希的遺體運進山林等處隱藏並遺棄，由於遺體沒有穿鞋，且遺體發現地點位於遍佈農田與山林的農道旁，孩童不穿鞋進入此處不符合常理。目前警方持續調查整起事件，藉此釐清犯案動機與男童死因。

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