「粉紅超跑」衝衝衝！白沙屯媽祖08:18進北港 提早1小時多

媽祖鑾轎約8點18分入境港，地方民眾驚呼「比往年提早約1個多小時」，粉紅超跑非浪得虛名。（翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道）

白沙屯媽祖北港徒步進香今天（16日）第4天進入重頭戲，凌晨3點媽祖鑾轎從虎尾天后宮出發，一路快速沿著145縣道前進，大約上午8點18分已抵達元長鄉及北港鎮交界，宣告即將抵達北港朝天宮。當地居民驚呼，跟往年相比，相當於提早1個多小時進入北港境內，「粉紅超跑」非浪得虛名。

白沙屯媽祖鑾轎凌晨3點準時從虎尾天后宮出發，陸續在廟口餐廳、土庫順天宮、145縣道手沖咖啡、土庫都城隍廟、客厝派出所路口停駕休息，幾乎都是沿著145縣道快速行進。

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大約上午8點18分，鑾轎已經抵達元長、北港交界處，先由虎尾警分局馬秋景等人送別鑾轎，再由北港警分局長張舒喻率領局內主管及員警接駕。

北港地方民眾驚呼，以往白沙屯媽祖鑾轎大約10點才會走到北港境內，想不到一路狂飆，足足提早一個多小時進入北港鎮，「粉紅超跑」的稱號真的不是浪得虛名。

媽祖鑾轎約8點18分入境港，地方民眾驚呼「比往年提早約1個多小時」，粉紅超跑非浪得虛名。（翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道）

白沙屯媽祖鑾轎沿著145縣道快速行進。（記者李文德攝）

白沙屯媽祖鑾轎沿著145縣道快速行進。（記者李文德攝）

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