為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」衝衝衝！白沙屯媽祖08:18進北港 提早1小時多

    2026/04/16 08:39 記者李文德／雲林報導
    媽祖鑾轎約8點18分入境港，地方民眾驚呼「比往年提早約1個多小時」，粉紅超跑非浪得虛名。（翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道）

    媽祖鑾轎約8點18分入境港，地方民眾驚呼「比往年提早約1個多小時」，粉紅超跑非浪得虛名。（翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道）

    白沙屯媽祖北港徒步進香今天（16日）第4天進入重頭戲，凌晨3點媽祖鑾轎從虎尾天后宮出發，一路快速沿著145縣道前進，大約上午8點18分已抵達元長鄉及北港鎮交界，宣告即將抵達北港朝天宮。當地居民驚呼，跟往年相比，相當於提早1個多小時進入北港境內，「粉紅超跑」非浪得虛名。

    白沙屯媽祖鑾轎凌晨3點準時從虎尾天后宮出發，陸續在廟口餐廳、土庫順天宮、145縣道手沖咖啡、土庫都城隍廟、客厝派出所路口停駕休息，幾乎都是沿著145縣道快速行進。

    大約上午8點18分，鑾轎已經抵達元長、北港交界處，先由虎尾警分局馬秋景等人送別鑾轎，再由北港警分局長張舒喻率領局內主管及員警接駕。

    北港地方民眾驚呼，以往白沙屯媽祖鑾轎大約10點才會走到北港境內，想不到一路狂飆，足足提早一個多小時進入北港鎮，「粉紅超跑」的稱號真的不是浪得虛名。

    媽祖鑾轎約8點18分入境港，地方民眾驚呼「比往年提早約1個多小時」，粉紅超跑非浪得虛名。（翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道）

    媽祖鑾轎約8點18分入境港，地方民眾驚呼「比往年提早約1個多小時」，粉紅超跑非浪得虛名。（翻攝自白沙屯拱天宮YT頻道）

    白沙屯媽祖鑾轎沿著145縣道快速行進。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖鑾轎沿著145縣道快速行進。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖鑾轎沿著145縣道快速行進。（記者李文德攝）

    白沙屯媽祖鑾轎沿著145縣道快速行進。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播