網紅cheap稱李貞秀通告可賺45萬 四叉貓揭價碼：不懂行情隨便亂說

網紅「cheap」稱李貞秀上通告可賺45萬，比立委還好賺。對此，網紅「四叉貓」則批評cheap不懂行情隨便胡說八道。（資料照）

遭民眾黨開除黨籍的前不分區立委李貞秀，近兩日頻繁上政論節目辯護自身立場，公開對民眾黨主席黃國昌「開戰」。經常評斷時事的網紅「cheap」14日下午在前議員童仲彥的臉書留言指稱李貞秀「通告費行情」，表示她可賺45萬，比立委還好賺。對此，網紅「四叉貓」劉宇則批評cheap不懂行情隨便胡說八道，並聲稱李貞秀近期能賺的通告費，還不夠買她身上的「Dior」外套。

事件起因是「cheap」在童仲彥臉書留言指稱：「他通告費應該不錯，至少5000~一萬，取中間7500 一天三場 20天就好了，7500*3*20=45萬，比立委還好賺。」四叉貓對此則表示，他踏足政治評論圈不算久，從2019年被趙少康提攜至今大約才6年多，但應該算有資格來聊一下政論節目通告費這題，就他所知，所謂的「綠媒政論節目」，通告費公道價就是每小時3000元，來賓入座填完桌上的勞報單之後，就可以獲得一個裝錢的信封袋，而電視台都會幫忙報稅。

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四叉貓指出，若是假日不計算的話平日大部分的節目錄影時間在中午12點30分至晚上6點30分之間，因為6點30分以後都是單人專訪，單人專訪不太可能每天去上，也就是說，一個時事評論員，每天錄影錄到滿就是6小時，想加班也沒辦法，但也很難錄到6小時啦，因為電視台之間有距離。

四叉貓舉例，他從位於林口的民視錄完跑去位於內湖的三立，車程就要40分鐘了，所以熱門名嘴，普遍一天是錄3至4小時，每月錄70小時，月收入約20萬元。四叉貓坦言：「我是小咖，一年大概只有1到2次大事件可以達到這種狀態。」

隨後四叉貓批評：「cheap不懂行情隨便胡說八道，他講話沒啥參考價值就是了，他說李貞秀可以靠當名嘴月入45萬，最好每天有那麼多節目可以錄都不會撞時間啦！」四叉貓估算，李貞秀這兩天通告雖然很滿，但熱潮頂多到下週而已，這兩週她能賺的通告費，還不夠她買身上穿的那件17萬Dior外套。

四叉貓也列出他過往經驗，曾有幾次要1天錄6小時通告的經驗，從中午12點30分一路錄到晚上6點40分，錄了《94要客訴》、《前進新台灣》、《新台灣加油》、《新台派上線》，這個「三立大全餐」靠搭電梯趕場，而且除非熱門事件，否則節目組通常會協調讓來賓不要太重複。

「四叉貓」估算，李貞秀熱潮頂多到下週，近期能賺的通告費，還不夠買她身上的「Dior」外套。（資料照）

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